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21.12.2020 22:19
Рубрика: Общество

Аварийные деревья будут фотографировать перед вырубкой

Текст: Алексей Дуэль

Сократить время на вырубку аварийных деревьев, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей или наземных коммуникаций, позволит фотофиксация их удаления и размещение информации на сайте местных органов власти. Такие меры предусматривают правила по предупреждению распространения вредных организмов, утвержденные приказом Минприроды, сообщает пресс-служба ведомства. По словам представителей министерства, эти фотоматериалы позволят всем желающим убедиться в обоснованности принятых мер.

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы
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"Уточнена формулировка понятия чистое по составу вечнозеленое насаждение, что исключило двоякость трактования данного термина на практике, а также предусмотрена возможность проведения выборочных санитарных рубок на особо защитных участках лесов в эксплуатационных лесах в спелых и перестойных насаждениях, что позволяет повысить их устойчивость и улучшить их санитарное состояние", - добавили в Минприроды.

Для борьбы с очагами вредных организмов теперь будут использоваться биологические средства защиты леса и, в частности, феромоны, сообщили в ведомстве. Эти вещества помогут выявлять вредителей леса на более ранней стадии, контролировать расположение очага заражения и другие опасные биологические процессы.

Общество Экология Правительство Минприроды

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