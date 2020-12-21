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21.12.2020 20:27
Рубрика: Культура

Боярский выпустил два альбома к своему дню рождения

Текст: Александр Алексеев
Первый из них называется "Дорога домой" и в нем собраны 22 песни. Многие из них мы еще не слышали. Большинство премьер - не о любви, а ироничные, саркастичные - "Бизнесмен", "Бараны", "Песня о еде", порой вызывающие определенные ассоциации с песнями Владимира Высоцкого или акустическим циклом Александра Градского 80-90-х годов. Может быть, даже музыкальные басни или актерские зонг-номера. Ведь иногда Михаил Боярский еще и образно изображает персонажей, от лиц которых ведется затейливое музыкальное повествование…
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Но не менее впечатляет и другая часть альбома, где собрана мудрая, поэтичная, порой спетая с легкой грустью лирика. Это песни "Моцарт", "Тигода", "День прощания друзей", "Граммофонный век", "Осень", титульный трек. И главный хит релиза - "Петербург моего одиночества", который, наверняка, будет востребован в караоке-клубах лишь чуть меньше, чем "Пора-пора-порадуемся" из "Д"Артаньян и три мушкетера"…

Фото: АР
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Кстати, и посвящение этому культовому фильму в альбоме тоже есть - "За Д"Артаньянов", со словами: "За Д"Артаньянов будем пить за Д"Артаньянов! | Пусть короли и троны их трясутся. | Трон опустеет поздно или рано,| а Д"Артаньяны? Д"Артаньяны остаются!"

Слушая все эти песни обозреватель "РГ" невольно вспоминал слова, которые Боярский грустновато сказал в гримерке пару лет назад во время интервью, перед выходом на сцену на фестивале "Легенды Ретро-FM" в СК "Олимпийский": "Я что? Я уже отыгранный персонаж…" Мы с фотографом и тогда ему не поверили. Ну, а теперь - тем более! Ведь "Дорога домой" - прекрасная пластинка, все песни с которой теперь очень хочется услышать и в переполненном зале, на концерте.

Уверен, что так и будет, когда пандемия COVID-19 наконец-то закончится…

Второй альбом - "Песни из мультфильмов" тоже скомпонован максимально дружелюбно для слушателей. Ведь в нем тоже много песен, сразу 21! Пять из мультфильма "Новые Бременские", пять из "Очень синяя борода", две - из "По щучьему велению"…

Ну и, конечно, давние хиты из "Голубого щенка" и "Летучего корабля".

Кстати

День рождения у Михаила Боярского - 26 декабря.

Между прочим

Популярный актер кино и театра вначале прославился как рок-музыкант, играя на клавишных в культовой группе "Кочевники". Уже потом были театральный институт, Театр имени Ленсовета, роли в "Старшем сыне", "Д"Артаньяне и трех мушкетерах", "Собаке на сене" и многих других.

Но любовь к музыке все равно оставалась неизменной! В 1985 году у артиста появилась рок-группа БИТ (что расшифровывалось, как "Боярский и товарищи"), а в 95 году - "Сильвер", названная в честь его любимых Beatles, которые в начале карьеры именовались именно так: Silver Beatles.

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым

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