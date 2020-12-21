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21.12.2020 13:02
Рубрика: Культура

Больше всего в 2020 году посещали "Петергоф" и Мариинский театр

Текст: Инга Бугулова
Самыми посещаемыми культурными объектами в уходящем году стали музей-заповедник "Петергоф" и Мариинский театр. Об этом рассказала Ольга Любимова. По словам министра культуры, показатели этого непростого года дают повод для гордости: "в первую очередь за наши творческие коллективы, которые несмотря ни на что, включая шахматную рассадку и другие ограничения, дали такой результат".
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Кроме "Петергофа" в топ музеев, которые приняли наибольшее количество гостей, вошли Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея, Царское село, музей-заповедник "Павловск" и Пушкинский музей. Среди театров лидерами по посещаемости стали также Новосибирский театр оперы и балета, Малый театр России, театр им. Вахтангова, Большой театр, МХАТ им. Чехова, МХТ им. Горького.

Фото: Предоставлено пресс-службой Московского драматического театра им. А.С. Пушкина
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Отдельно Ольга Любимова отметила работу филармоний.

- Буквально на днях мне сообщил генеральный директор Московской филармонии, что за этот календарный год там было 903 живых концерта, в которых выступили 800 российских и зарубежных солистов для 317 тысяч слушателей. А мы помним, что в этом году 366 дней и была изоляция, - приводит слова министра ТАСС.

Напомним, из-за пандемии коронавируса с 15 марта были закрыты практически все культурные учреждения по всей стране. В августе залы разрешили заполнять на 50 процентов, но с середины ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации планку опустили до 25 процентов.

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