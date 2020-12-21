Центры амбулаторной онкопомощи помогут снизить смертность от рака

Создание амбулаторных центров онкологической помощи будет способствовать выявлению онкологических заболеваний на ранней стадии, а значит - и снижению смертности от рака, поскольку именно на ранней стадии большинство раковых заболеваний излечимы, считает главный онколог Минздрава Андрей Каприн. Однако, по его словам, нельзя результаты ждать моментально.

"Говорить о статистике ранней диагностики пока преждевременно", - подчеркнул врач.

Он пояснил, что сегодня пациентов принимают 230 амбулаторных центров онкологической помощи, к 2024 году их количество вырастет до 420. Сегодня центры помогли сделать онкологическую помощь доступнее, потому что у людей появилась возможность обследоваться рядом с домом, а специалисты для подтверждения диагноза пациента всегда могут провести телемедицинскую консультацию с онкологами из Москвы, например.

"Однако нельзя ждать, что сегодня будут выявляться только ранние стадии заболевания. Сначала мы получим все случаи, даже самые запущенные, - отмечает Каприн. - Но если не прерывать скрининговые программы, в дальнейшем число неизлечимых раковых больных можно существенно снизить".