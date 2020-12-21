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21.12.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем, нефтью и биржей на этой неделе

Текст: Роман Маркелов
Валюта

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Перспектива рубля на неделе выглядит нейтральной. Реакция на итоги заседания Банка России, где была заметно ужесточена риторика, оказалась минимальной. Геополитические риски остаются значимыми, поэтому рубль игнорирует общий позитив на рынках и довольно высокие цены на нефть.

Поддержку российской валюте во второй половине недели должен оказать пик по налоговым выплатам, объем которых в декабре мы оцениваем в 2,4 трлн рублей (на 53% больше ноябрьских цифр). Таким образом, потенциальное ослабление рубля в начале недели может быть компенсировано ростом активности экспортеров на валютном рынке в ее второй половине. Прогнозируемый диапазон курса - 73-75 рублей за доллар.

Нефть

Андрей Кадулин, начальник аналитического управления банка "Санкт-Петербург":

- На прошедшей неделе рынки оставались в приподнятом настроении. Новостной фон вокруг американского бюджета был противоречивым, но сохранялась надежда достижения консенсуса в вопросе бюджетных стимулов. Также позитивно были восприняты итоги заседания ФРС США. Рынки порадовала комбинация позитивной оценки экономических перспектив со стороны Джерома Пауэлла, продолжения выкупа активов и прогноза о длительном сохранении ставок на текущем уровне.

Фото: iStock
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На этом фоне доллар снижался, рисковые активы и сырьевые товары росли в цене. Нефтяные котировки на общем позитиве обновили максимумы трех последних кварталов, при этом влияние локальных новостей на нефтяном рынке было минимальным. В следующую пятницу - Рождество, поэтому активность на рынках существенно снизится, хоть настрой инвесторов и остается оптимистичным. Нефть Brent на этом фоне может немного скорректироваться, хотя вряд ли достигнет 50 долларов за баррель, ожидания восстановления экономики после внедрения вакцин продолжают поддерживать цены на энергоносители.

Биржа

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал":

- Рынки выглядят несколько слабее, чем неделю назад, но в целом, если посмотреть на общую динамику за последнее время, то положительный тренд в основном сохраняется. Рубль побывал ниже 73, сейчас немного откатился вверх, но опять же, ситуация такая, что все это выглядит как нормальная рыночная волатильность. То же можно сказать про российский рынок акций: после достижения исторического максимума инвесторы немного занервничали и видимо, кто-то решил зафиксировать прибыль - поэтому мы тоже сейчас видим такую повышенную волатильность.

До конца года осталось совсем немного, и я думаю, что активность начнет несколько спадать и на этом фоне могут быть неожиданные движения в котировках, связанных с пониженной ликвидностью. Но, полагаю, все основные идеи будут отыгрываться все равно уже в следующем году.

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