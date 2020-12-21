Что даст Америке пакет стимулов для борьбы с коронавирусом

Лидеры Конгресса США после нескольких месяцев дебатов достигли в воскресенье соглашения о предоставлении пакета финансовой помощи на 900 миллиардов долларов отраслям экономики и гражданам страны, пострадавшим от пандемии коронавируса. По словам конгрессмена Стени Хойера, палата представителей, возглавляемая демократами, скорее всего, проголосует за пакет в понедельник, а за ним последует сенат, контролируемый республиканцами. Лидеры республиканцев и демократов дали понять, что пакет получит достаточную поддержку в двух палатах конгресса. Представитель Белого дома Бен Уильямсон заявил, что президент Дональд Трамп поддерживает законопроект и подпишет его.

Конгресс намерен включить пакет помощи в связи с коронавирусом в счет расходов на 1,4 триллиона долларов, финансирующий государственные программы до сентября 2021 года. Пакет предусматривает прямые выплаты физическим лицам в размере 600 долларов и увеличение выплат по безработице на 300 долларов в неделю, сообщает Reuters. Те, кто получает пособия по безработице в рамках программы помощи по пандемической безработице (PUA), и те, кто длительное время не имеет работы и получает доступ к пособиям по так называемой пандемической чрезвычайной безработице, теперь имеют право на 11 дополнительных недель выплат до 14 марта 2021 года.

Законопроект предусматривает дополнительные 100 долларов в неделю для работников, которые имеют как заработную плату, так и доход от самозанятости, но чье базовое пособие до сих пор не учитывало их самозанятость. В законопроект также включены 248 миллиардов долларов для "Программы защиты зарплаты работников малого бизнеса", 12 миллиардов долларов, из которых предназначены для предприятий, принадлежащих национальным меньшинствам, а 15 миллиардов долларов пойдут на поддержку концертных площадок, независимых кинотеатров и культурных учреждений.

Пакет также включает выделение миллиардов долларов на продовольственную помощь, распределение вакцин, их транзит и покупку медицинских средств для нужд здравоохранения. Он продлевает мораторий на потерю права выкупа собственности и предоставляет 25 миллиардов долларов помощи компаниям на покрытие расходов по аренде. Кроме того, 15 миллиардов долларов будет направлено американским авиакомпаниям, пострадавшим во время пандемии. Выделение финансовой помощи авиаперевозчикам закончилось в сентябре и компании были вынуждены объявить о еще большем сокращении рейсов и персонала.

Сделка была заключена после месяцев напряженных переговоров между республиканцами и демократами в конгрессе и всего за несколько дней до того, как около 12 миллионов человек чуть не остались без помощи по безработице, отмечает телеканал CNBC. Многие конгрессмены признали, что законопроекта недостаточно, чтобы помочь всем американцам, пострадавшим в этом году от пандемии. "Любой, кто считает, что этого законопроекта достаточно, не знает о том, что происходит в Америке. Наша экономика находится в глубокой, глубокой яме", - заявил на пресс-конференции лидер демократического меньшинства в сенат Чак Шумер.

Этот пакет станет вторым по величине экономическим стимулом в истории США после принятия в марте законопроекта о помощи на сумму 2,3 триллиона долларов. По словам Шумера, конгресс будет настаивать на увеличении помощи со стороны Белого дома после того, как избранный президент-демократ Джо Байден вступит в должность 20 января. Законодатели заявили, что они разрешили споры по поводу полномочий Федеральной резервной системы по кредитованию пандемии и другие вопросы, из-за которых переговоры ранее были отложены.

Как отмечают эксперты, в законопроекте о помощи не учитываются два наиболее спорных вопроса в переговорах: правовая защита предприятий от судебных исков о коронавирусе, на чем настаивали республиканцы, и масштабная помощь правительствам штатов и местным властям, за которую выступают демократы. Тем не менее, местным органам власти будут выделены миллиарды на финансирование школ, тестирование на коронавирус и другие расходы, сказал Шумер. Пакет также включает другие статьи расходования средств, в частности, выделение миллиардов долларов на борьбу с наводнениями и другие проекты, связанные с водой.

Выделение пакета финансовой помощи происходит по мере ускорения темпов пандемии, ежедневно поражающей более 214 тысяч американцев. В США от COVID-19 уже скончались более 317 тысяч человек. За 11 месяцев с тех пор, как в США были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом, COVID-19 оставил без работы миллионы американцев, и безработица в стране по-прежнему растет. По прогнозам экономистов, эти тенденции сохранятся до тех пор, пока вакцины в середине 2021 года не станут широко доступными в США.