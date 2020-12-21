Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря

Некоторые из тех, кто делает сериалы в России, теперь тоже выпускают новогодние эпизоды своих проектов. Вот, например, анонсированы новогодние выпуски сериалов "Проект "Анна Николаевна" и "Последний министр". Они ждут зрителей, а зрители ждут их, чтобы провести праздничные дни с любимыми героями. И эта тенденция только набирает обороты.

А некоторые стремятся выпустить свои сериалы поближе к долгим праздникам, в надежде, что названия окажутся на слуху. Как, например, сериал "Пассажиры" - на Start. Документальные фильмы про Евгения Маргулиса, Александра Серого, Майкла Хатченса. Новое реалити, в котором звезды попробуют выжить среди диких племен. Неделя покажет, что ТВ и Интернет готовятся в Новому году. А вы?

1. Сериал "Пассажиры" режиссера Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в главной роли. На START 24 декабря.

Фото: Видеосервис START

Драма с элементами мистики, рассказывающая о водителе необычного такси. Пассажирами старого "Мерседеса" из 90-х, становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе грузом, не отпуская из этого мира. В сериале также снимались Юлия Снигирь, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Анатолий Белый, Егор Губарев, Юлия Ауг, Анастасия Уколова и другие. Всего восемь новелл. 24 декабря на START появится две серии, далее эпизоды будут выходить по субботам.

2. Документальный фильм "Джентльмены удачи. Все оттенки Серого". Первый канал, 26 декабря в 10:15.

Фильм "Джентльмены удачи" входит в десятку самых популярных советских кинокомедий. Но мало кто помнит имя её режиссёра Александра Серого. Чаще всего думают, что картину снял знаменитый Георгий Данелия. Но это не так. Данелия был одним из авторов сценария и художественным руководителем фильма. В жизни Александра Серого было так много неожиданных поворотов и испытаний, что про нее можно было бы написать отдельный сценарий. В фильме приняли участие: Виктория Токарева, Галина Данели - вдова Георгия Данелии, Михаил Агранович - кинооператор и другие.

3. Документальный фильм "Мистификация: Майкл Хатченс " (Mystify: Michael Hutchence). Первый канал, 25 декабря в 00.30. Производство Австралия-Великобритания.

Лента о покойном лидере австралийской группы INXS, рассказывает об истории музыканта и событиях, которые привели к его суициду в 1997 году. В фильме друзья и знакомые Хатченса рассказывают о нём самом и его феномене: Голоса звучат на фоне сменяющихся кадров с концертов INXS, интервью Хатченса и из семейных архивов - помимо Майкла, на них мелькают его друзья и подруги, в том числе бывшие возлюбленные - Кайли Миноуг и Хелена Кристенсен. Режиссёр Ричард Ловенштейн.

4. Чемпионат России по фигурному катанию.

Первый канал планирует освещать его на эксклюзивной основе. Большинство видов, включая показательные выступления, будут показаны в прямом телеэфире. Абсолютно все - впрямую на сайте Первого канала. 24 декабря в 13:50 - мужчины, короткая программа; 25 декабря в 15:15 - мужчины, произвольная программа, танцы, произвольная программа; 25 декабря в 18:40 - женщины, короткая программа, 26 декабря в 16:40 - пары, произвольная программа, женщины, произвольная программа; 27 декабря в 17:05 - новогодние показательные выступления.

5. Документальный фильм Алексея Поборцева "Семь жизней полковника Шевченко". НТВ, 21 декабря в 23.55.

Фото: НТВ

Приурочен к 100-летию Службы внешней разведки. Юрий Анатольевич Шевченко был ярким художником, талантливым архитектором, признанным автором научных работ по истории архитектуры Испании и Португалии. Но о главной его профессии стало известно совсем недавно - Шевченко был разведчиком-нелегалом. С конца 60-х годов он работал в Европе, Азии, Африке, США. Он добыл множество секретных документов, которые уместились в 300 томов.

6. Документальный фильм "Гуля". НТВ, 26 декабря в 22.55.

Знаменитый музыкант Евгений Маргулись раскроется с новой стороны: не только как музыкант и блюзмен, а в первую очередь как человек, "первооткрыватель" молодых исполнителей, друг, музыкальный продюсер, ведущий, отец и муж, писатель, коллекционер и даже художница-скетчер.

7. К юбилею Владимира Васильева - "И воссияет вечный свет", запись постановки спектакля на сцене Большого театра.

Фото: Пресс-служба ТК "Культура"

В этом году Васильеву исполнилось 80 лет. К собственному юбилею он поставил спектакль в двух частях с Прологом и Эпилогом "И воссияет вечный свет" на музыку "Реквиема" Моцарта. Cпектакль объединил симфоническую музыку, вокальное искусство и балет. Владимир Васильев выступил как автор идеи, постановки, хореографии, либретто и как исполнитель главной роли.

8. Концерт Марины Ребекки. На канале "Россия - Культура" 21 декабря в 21:00.

В программе - песни и романсы итальянских и русских композиторов. Партию фортепиано исполнит Матье Пордой (Франция). Известная латвийская певица Марина Ребека (сопрано) - звезда Ла Скала, Венской государственной оперы, Берлинской государственной оперы, Лондонской королевской оперы, Метрополитен-Оперы выступит в Большом зале Московской консерватории 21 декабря. Прямая трансляция - по ТВ.

9. "Племя" - первое русское "выживалити".

Это новый формат реалити-шоу, придуманный и разработанный телеканалом "Пятница". Эксперимент, в котором герои проекта не просто окажутся на экзотическом острове, но будут пытаться выжить в настоящем диком племени: без цивилизации, без привычного комфорта, без гаджетов. Героем премьерных выпусков стала певица Наташа Королёва. Она отправилась на остров недалеко от Занзибара и поселилась в племени Бома. "Пятница", с 21 по 24 декабря, в 21:00.

10. Новогодний эпизод сериала "Последний министр". КиноПоиск HD 26 декабря. Режиссер и автор сценария - Роман Волобуев.

На этот раз министр перспективного планирования Евгений Тихомиров в исполнении Яна Цапника нечаянно замахнется на "святое" и отменит в стране новогодние каникулы. 31 декабря 2020 года, министр он готовится встретить Новый год с прилетевшей из Бостона дочерью и своей новой возлюбленной. Но сбыться этим планам не суждено: страна кипит от негодования из-за отмены каникул. На помощь, как обычно, приходит замминистра Нечаева. За несколько часов до боя курантов она придумывает план по спасению репутации Министерства, а также инициирует настоящее новогоднее чудо. В новогодней серии принимают участие все основные герои сериала Яна Цапника, Ольги Сутуловой, Сергея Епишева, Софьи Лебедевой, Нелли Уваровой, Алексея Золотовицкого, Дарьи и Екатерины Носик, Полины Фединой, Федора Лаврова.