Данила Козловский сыграет Гамлета в Минске

В Минске проходят показы проекта TheatreHD, которые позволяют оставаться в курсе того, что происходит в мировом театре. TheatreHD - это трансляции на экранах кинотеатров самых известных спектаклей из лучших театров мира: Королевский Национальный театр Лондона, Шекспировский театр "Глобус", Метрополитен опера Нью-Йорка, Большой театр Москвы, а также спектаклей-номинантов на ведущую российскую театральную премию "Золотая Маска". В главных ролях мировые звезды Бенедикт Камбербэтч, Рэйф Файнс, Хелен Миррен, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, Светлана Захарова, Владислав Лантратов и многие другие.

Кроме того, проект TheatreHD включает в себя уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть великолепные полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта.

Минские зрители уже увидели на экранах кинотеатров абсолютные хиты этого года - "Дрянь" с Фиби Уоллер Бридж или Тома Хиддлстона в "Кориолане", а также свежий спектакль "Дядя Ваня" Иэна Риксона, снятый сразу после спада первой волны коронавируса. Для тех, кто не привык себе отказывать в эстетических наслаждениях, - грандиозный фильм-выставка "Загадка Рафаэля". На киноэкране можно было увидеть даже оперу "Трубадур" с Дмитрием Хворостовским и Анной Нетребко.

22 декабря и 26 декабря можно увидеть самый парадоксальный спектакль Льва Додина - "Гамлет" с Данилой Козловским. Это новая версия классической пьесы. Спектакль-лауреат премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль открывает Гамлета как персонажа, жаждущего власти не меньше, чем все остальные антогонисты этой трагедии.

23 и 27 декабря покажут "Волшебную флейту" Джули Теймор. Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и завораживающая акробатика полотен.

Каждый год в преддверии праздников вспоминаем "Щелкунчика" - самую новогоднюю из всех сказок. А одноимённый балет Юрия Григоровича в Большом театре - самый новогодний из всех возможных. Постановку покажут не только в Минске, но и в Гродно.

В кинотеатрах соблюдается шахматная рассадка для безопасности зрителей.