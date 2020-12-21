Данила Козловский сыграет Гамлета в Минске

Кроме того, проект TheatreHD включает в себя уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира и в деталях рассмотреть великолепные полотна Моне, Вермеера, Ван Гога, Рембрандта.
Минские зрители уже увидели на экранах кинотеатров абсолютные хиты этого года - "Дрянь" с Фиби Уоллер Бридж или Тома Хиддлстона в "Кориолане", а также свежий спектакль "Дядя Ваня" Иэна Риксона, снятый сразу после спада первой волны коронавируса. Для тех, кто не привык себе отказывать в эстетических наслаждениях, - грандиозный фильм-выставка "Загадка Рафаэля". На киноэкране можно было увидеть даже оперу "Трубадур" с Дмитрием Хворостовским и Анной Нетребко.
22 декабря и 26 декабря можно увидеть самый парадоксальный спектакль Льва Додина - "Гамлет" с Данилой Козловским. Это новая версия классической пьесы. Спектакль-лауреат премии "Золотая маска" за лучшую мужскую роль открывает Гамлета как персонажа, жаждущего власти не меньше, чем все остальные антогонисты этой трагедии.
23 и 27 декабря покажут "Волшебную флейту" Джули Теймор. Тамино здесь в самом деле японский принц, а само действие представлено как калейдоскоп волшебных фигур и завораживающая акробатика полотен.
Каждый год в преддверии праздников вспоминаем "Щелкунчика" - самую новогоднюю из всех сказок. А одноимённый балет Юрия Григоровича в Большом театре - самый новогодний из всех возможных. Постановку покажут не только в Минске, но и в Гродно.
В кинотеатрах соблюдается шахматная рассадка для безопасности зрителей.