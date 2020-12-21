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Рубрика: В мире

Для въезда в Сербию теперь нужен тест на коронавирус

Сербия с 21 декабря начала требовать с иностранных туристов отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за двое суток до прибытия в страну. Из-за нового правила на погранпереходах за выходные образовались колонны из возвращающихся из-за рубежа граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS
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"Лица, не имеющие на руках справку, подтверждающую негативный результат теста на SARS-CoV-2, должны пробыть в самоизоляции 10 дней", - говорится в постановлении правительства. Согласно данным сербского минздрава, в республике с начала пандемии выявили 300 тысяч инфицированных коронавирусом, из них 3 534 - за последние сутки. Особое беспокойство властей вызывает число госпитализированных - 9 604 пациента.

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