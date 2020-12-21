Добровольное медицинское страхование переходит в онлайн

Сборы в добровольном медицинском страховании (ДМС) сокращаются второй квартал подряд. По данным ЦБ РФ, в III квартале они упали на 11,6%, до 30,8 млрд рублей. Число заключенных договоров снизилось еще сильнее - на 55,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Спрос падает как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

В этом году вырос спрос на услуги телемедицины, дистанционным услугам стали больше доверять. Фото: Сергей Михеев

Как отмечает регулятор, такая динамика взносов связана с сокращением бюджетов и уходом с рынка ряда предприятий, в первую очередь в сегменте малого и среднего бизнеса. Из-за пандемии и экономического кризиса многие из них столкнулись со снижением спроса на свою продукцию.

Выплаты по ДМС также снижаются - на 18,6% в III квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 27 млрд рублей. В ЦБ РФ это объясняют меньшим количеством обращений в медицинские учреждения в связи с рисками заражения COVID-19 и ростом медицинских консультаций онлайн, стоимость которых ниже.

- В этом году серьезно вырос спрос на услуги телемедицины, что объясняется развитием технологий, повышением доверия к дистанционным услугам, опасениями застрахованных посещать поликлиники, изменением места приоритетного проживания, сокращением частоты посещения офиса и т.д. Немаловажную роль играет и то, что стоимость телемедицинских программ существенно ниже обычных, - подтвердила заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга ДМС "Росгосстраха" Ольга Купцова.

Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) полагают, что коронавирус оказал ограниченное влияние на сегмент ДМС с точки зрения объема премий, так как их основная доля приходится на договоры с крупными корпоративными клиентами, наименее пострадавшими от экономического кризиса. Сами страховщики рассказывают, что движения в корпоративном сегменте в этом году были разнонаправленными.

- Кто-то действительно пытался сократить программу, а кто-то, наоборот, захотел усилить заботу о своих сотрудниках в это непростое время. Интерес к медицинскому страхованию физических лиц в этом году вырос, но в основном со стороны самих страховщиков, а не потребителя, - отметил директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС компании "АльфаСтрахование" Александр Лапунов.

Ольга Купцова рассказала о росте спроса со стороны физических лиц на страховые программы, которые можно приобрести онлайн. В их числе и продукты телемедицины, и защита от критических заболеваний, включая COVID-19.

- Средний и крупный бизнес пока все равно оценивает программы с точки зрения удовлетворенности своих работников, которые в первую очередь смотрят на наполнение программы. Поэтому существенной тенденции к покупке сокращенных программ нет даже среди клиентов в регионах, - говорит заместитель генерального директора по ДМС компании "Ингосстрах" Дмитрий Попов.

С удовлетворенностью ситуация не очень хорошая. Как показал опрос Службы исследований hh.ru, полисом ДМС недовольны 41% россиян. Больше всего клиентов расстраивает отсутствие поддержки в решении нестраховых случаев. Также обладатели полисов ДМС недовольны необходимостью согласования услуг со страховой компанией и недостаточным объемом предоставляемых услуг.

Число заключенных договоров ДМС в 2020 году снизилось более чем наполовину - на 55,8 процента

В Банке России ожидают оживления спроса на ДМС по мере восстановления экономической активности. Регулятор прогнозирует рост популярности программ с франшизой и ограниченным набором рисков, которые обойдутся работодателям дешевле полноценных полисов ДМС. Спрос частных лиц на ДМС поддержит формирование страховщиками программ, интересных широкому кругу потребителей (в том числе от критических заболеваний, с опцией прохождения диспансеризации, развитием телемедицинских сервисов и др.).

В НРА также полагают, что структура сегмента ДМС будет меняться в сторону роста доли застрахованных по специализированным программам (услуги телемедицины, от конкретных заболеваний, диспансеризации).