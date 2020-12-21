Двукратный чемпион Олимпиады Нортуг приговорен к тюрьме за кокаин

Норвежский лыжник Петтер Нортуг по решению суда получил семь месяцев тюремного заключения за хранение кокаина и нарушение правил дорожного движения. Как сообщает сообщает NKR, он также пожизненно лишен права управления автомобилем.

В августе нынешнего года он превысил скорость на 100 км/ч и был задержан норвежской полицией. При досмотре у него был обнаружен кокаин. Позже экспертиза показала, что двукратный олимпийский чемпион не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Нортуг - чемпион Олимпийских игр 2010 года в гонке на 50 км и эстафете. Также на его счету 13 побед на чемпионатах мира.