С затянувшимся двоевластием в чемпионате российской женской Премьер-лиги ожидаемо покончено после матча лидеров турнира "Динамо" (Курск) - УГМК (Екатеринбург). Уралочки продолжили серию побед, выиграв на выезде 78:51. Это первое поражение "бело-голубых".

Центровая екатеринбургского УГМК и сборной страны Мария Вадеева провела в Курске отличный матч - в ее активе 26 очков и 14 подборов. Фото: Пресс-служба БК Динамо Курск

Все стало ясно уже после завершения первой половины встречи. Вторую четверть гостьи, которых уже давно называют "лисицами" из-за их живого талисмана, провели ударно - 24:11. А их общее преимущество к большому перерыву достигло 19 очков (44:25). Далее многократный чемпион страны УГМК не сбавлял оборотов и продолжал увеличивать дистанцию в борьбе с основным конкурентом.

Самыми результативными в составе уралочек стали центровая сборной страны Мария Вадеева (26 очков плюс 14 подборов), звезда женской НБА американка Брианна Стюарт (14), ее соотечественница Кортни Вандерслут (13) и представительница Бельгии Эмма Миссеман (13).

В рядах курского "Динамо", руководимого олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 Элен Шакировой, отличились американка нигерийского происхождения Арике Огунбовале (13) и баскетболистка национальной дружины Раиса Мусина (12), в межсезонье перешедшая в Курск из УГМК за большим количеством игрового времени.

Раиса провела на площадке почти 32 минуты и совершила так называемый "дабл-дабл", добавив к цифрам своей результативности еще и 11 подборов, из которых десяток взяла на своем щите.

Вот другие результаты последних матчей чемпионата Премьер-лиги, проводимого под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ): "Динамо" (Новосибирская обл.) - МБА (Москва) - 58:78, "Спартак" (Ногинск) - "Енисей" (Красноярский край) - 61:78, "Надежда" (Оренбургская обл.) - "Ника" (Сыктывкар) - 77:55, "Динамо" (Москва) - "Спарта энд К" (Видное) - 64:89.

В двухкруговом турнире с участием десяти клубов лидируют: УГМК - 9 побед - 0 поражений, "Динамо" (Курск) - 10-1, "Надежда" - 6-3, МБА - 4-4. У всех остальных участников пока отрицательный баланс выигрышей и неудач.

Тем временем

Два года исполнилось работе специализированного телеканала "Мир Баскетбола", который был запущен в 2018-м при непосредственном участии РФБ. Этот канал регулярно показывает матчи женской Премьер-лиги, мужской Единой лиги и первого дивизиона Суперлиги, Кубка России, встречи объективно сильнейшего на континенте национального чемпионата - испанского. Постоянно показываются документальные фильмы о звездах отечественного баскетбола.