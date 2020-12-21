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21.12.2020 17:01
Рубрика: Общество

Эксперт: Главная проблема дистанта - отсутствие мотивации у студентов

Текст: Мария Агранович
Подходит к концу год, а с ним и осенний семестр у студентов, большинство из которых заканчивают его онлайн. Впереди - сессия, которая тоже пройдет дистанционно. И если весной основной проблемой дистанта была неподготовленность преподавателей, технические сбои, то сейчас - мотивация к учебе, вернее, ее отсутствие. Об этом рассказал "РГ" завкафедрой правовых основ управления МГИМО, профессор, член Общественной платы Владислав Гриб.
Владислав Гриб. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Владислав Гриб. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Владислав Гриб. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

- Когда человек встает утром, чистит зубы, одевается, бежит в университет, погружается в энергетику и атмосферу вуза - все это настраивает его на учебный день, - говорит Владислав Гриб. - А сейчас проснулся около девяти утра, нажал на кнопку гаджета - и вот ты уже на лекции, лежа на подушке.

Эксперт: Дистанционное обучение может стать дополнением к очному

Кроме того, многие студенты не включают камеры.

- Мы не видим лиц, микрофоны выключены, некоторые слушают лекцию в наушниках и при этом чистят зубы. Мотивации никакой, - рассказывает эксперт. Конечно, не каждый может встать пораньше, настроиться, включить камеру.

По мнению профессора МГИМО, помочь с мотивацией могли бы ежедневные тренировочные тесты.

- Допустим, приходит смс-ка или ссылка - сто вопросов онлайн. Вопросы по предметному "ядру" будущей специальности. Чтобы не было такого: сдал зачет и забыл, - поясняет Владислав Гриб. - Это помогло бы студентам на дистанте всегда быть "в учебной форме".

Также эксперт рассказал о том, что такое профессионально- общественная аккредитация вузов и зачем она нужна.

- Все знакомы с госаккредитацией на соответствие федеральным образовательным стандартам - без нее вуз не имеет права выдавать диплом государственного образца, - напомнил Владислав Гриб. - Но во всем мире немного другая ситуация. Гораздо большее значение имеет общественная аккредитация, когда работодатель оценивает вуз. И когда выбирают, куда поступать, смотрят: кто из топовых компаний, условно, поставил вузу "зачет".

Минобрнауки: Больше половины вузов России работают на полном дистанте

В России лишь в некоторых отраслях есть подобная практика. Например, сегодня заключение по юридическим вузам дает Ассоциация юристов.

По словам Владислава Гриба, профессионально-общественная аккредитация - дело для вуза добровольное, но то, что это дополнительный знак качества и гарантия репутации в отрасли - факт.

- Мы к этому идем, но пока далеко не все работодатели и вузы готовы "включаться", - отметил эксперт.

Общество Образование

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