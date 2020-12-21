Еврокомиссия разрешила использование вакцины Pfizer и BioNTech в ЕС

Еврокомиссия дала разрешение на использование вакцины от COVID-19, разработанной американской фармацевтической корпорацией Pfizer и немецкой компанией BioNTech, на территории Евросоюза. Вакцина подходит для лиц старше 16 лет.

"Мы приняли решение сделать доступной для граждан ЕС первую вакцину от коронавируса", - приводит слова главы Еврокомиссии Урсулы фон Дер Ляйен РИА Новости.

Ранее Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) разрешило использовать на территории Евросоюза эту вакцину. В релизе агентства отмечается, что комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) завершил свою тщательную оценку вакцины, "придя к консенсусному выводу о том, что в настоящее время имеются достаточно надежные данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины, чтобы рекомендовать официальное разрешение на продажу". Это должно обеспечить контролируемую и надежную основу для поддержки общеевропейских кампаний вакцинации и защиты граждан ЕС.

"Сегодняшние позитивные новости - это важный шаг вперед в нашей борьбе с этой пандемией, которая причинила страдания и лишения столь многим", - сказала исполнительный директор EMA Эмер Кук.