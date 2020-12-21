ФНС собрала бизнес с господдержкой в единый реестр

Он сформирован на основании сведений, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", его дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

В нем содержатся сведения о 4,3 млн фактах поддержки, оказанных 1,6 млн субъектам малого и среднего бизнеса и самозанятым гражданам в 2019-2020 годах, говорится в пояснении ФНС. Новые сведения будут добавляться в реестр 15 числа каждого месяца.

Сведения из реестра можно получить через на сайте ФНС, систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или в виде набора открытых данных.

"Публикация указанных сведений создаст единый механизм публичности и прозрачности. Реестр предоставляет оперативную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и когда они были оказаны, какие результаты принесли. Это не требует никаких затрат со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства. Единый реестр малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки открывает новые возможности для анализа эффективности предоставления государственной поддержки", - рассказывают в ФНС.