Франция начнет вакцинацию от коронавируса 27 декабря

Кампания по вакцинации от коронавируса во Франции начнется 27 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

"В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции", - написал он в социальной сети Twitter. По его словам, в первую очередь будут привиты самые уязвимые группы населения. Вакцина будет вводиться после медицинского осмотра, предоставления пациентам информации о препарате и получения от них согласия.

"Эпидемическая ситуация во Франции остается нестабильной", - отметил Веран, добавив, что вирус все еще слишком активен и его распространение никак не удается остановить. "Вторая волна еще не преодолена", - заявил он.

Министр также обратил внимание, что COVID-19 может мутировать, как и любой вирус, что и произошло в Великобритании. Хотя эксперты считают, что тесты и вакцина справятся и с этим штаммом, в качестве предосторожности Франция приняла решение закрыть границы с Британией.