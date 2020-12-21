Перед французами, для которых уличные манифестации всегда были делом обыденным, ныне все острее стоит вопрос: а стоит ли к ним присоединяться? Дело в том, что участие в протестных акциях разного рода стало во Франции крайне рискованным мероприятием из-за непомерно возросшей опасности получить травму во время столкновений с полицией, которая в последнее время действуют крайне жестко.

Напомню, что в ходе почти двухлетних выступлений "желтых жилетов" 2500 манифестантов получили ранения разной тяжести. Причем пятерым светошумовыми гранатами оторвало руку, а 25 человек лишились зрения на один глаз от резиновых пуль, выпущенных правоохранителями.

Практически ни одна протестная акция во Франции не обходится без того, чтобы в нее не внедрялись радикалы разного толка, которым нет никакого дела до причин, выведших людей на улицы. Достаточно вспомнить хотя бы один из декабрьских маршей против закона о "глобальной безопасности", воспринятого правозащитниками как нарушение свободы печати и выражения мнений. Экстремисты из "черного блока" буквально через полчаса после начала манифестации начали жечь машины, строить баррикады, кувалдами громить витрины отделений банков, магазинов. В ответ полицейские и жандармы использовали слезоточивый газ, вступили в рукопашную с громилами, но и всем остальным мирным участникам также досталось.

Теперь ни одна протестная акция во Франции не обходится без участия радикалов

В итоге на всех телеканалах и в газетах основное внимание было уделено сценам городской герильи, а лозунги демонстрантов отошли даже не на второй, а на третий план. В этом одна из причин, почему многие молодые французы все больше отдают предпочтение не шествиям по городской брусчатке, а протестам в социальных сетях. Ведь там можно проявлять общественную активность, не подвергая себя опасности отведать слезоточивого газа или получить полицейской дубинкой по голове.