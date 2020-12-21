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21.12.2020 15:15
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог рассказал, о каких болезнях говорит урчание в животе

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Урчание в животе у взрослых возникает, когда человек голоден. Однако если в животе урчит постоянно и громко, то стоит поговорить с врачом о проблемах с пищеварением.

Фото: iStock
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- Урчание в животе может быть как физиологическим явлением, так и признаком патологии желудочно-кишечного тракта. Если урчание носит эпизодический характер, то это норма. Если урчание становится частым, то нужно обращаться к врачу и исследовать ЖКТ на предмет заболеваний, таких как гастрит, язвенная болезнь, холецистит, панкреатит, энтерит", - сообщил kp.ru кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

Кроме того, если симптом усиливается после приема определенных продуктов или возникает в ночное время, то это повод обратиться к врачу.

Экспериментировать с народными методами гастроэнтеролог не советует, так как они могут притупить симптом и отсрочат поход к врачу, а из-за этого может быть упустить упущено время для правильной постановки диагноза и лечения.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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