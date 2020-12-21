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21.12.2020 20:46
Рубрика: В мире

Альбион под замком

Многие страны объявили о прекращении авиасообщения с Британией после того, как там нашли новый штамм коронавируса
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Решение властей Германии, как и многих других стран Евросоюза, экстренно прервать авиасообщение с Британией (накануне там был выявлен мутировавший штамм коронавируса) застало врасплох пассажиров, успевших вылететь в ФРГ последними рейсами из Лондона. Глубоко в ночи с воскресенья на понедельник, когда запрет вступил в силу, гостям с Альбиона пришлось сдавать ПЦР-тесты на коронавирус прямо в немецких аэропортах и потом еще несколько часов ждать результатов, прежде чем они смогли разъехаться по гостиницам или домам. Так было в Берлине и в Штутгарте. А вот 63 пассажирам самолета, приземлившегося в Ганновере, особенно не повезло. Почти всех их заставили ночевать прямо в терминале "в полевых условиях".
Служба безопасности проверяет редкие машины в британском порту Дувр, после введения странами Евросоюза запрета на поездки из Британии. Фото: Reuters Служба безопасности проверяет редкие машины в британском порту Дувр, после введения странами Евросоюза запрета на поездки из Британии. Фото: Reuters
Служба безопасности проверяет редкие машины в британском порту Дувр, после введения странами Евросоюза запрета на поездки из Британии. Фото: Reuters

Как пишет Die Welt, одна дама тут же изъявила желание улететь обратно в Лондон, остальных отправили в терминал D, где для них уже приготовили кровати. Застрявших путешественников "обрадовали", что результаты тестов будут готовы, скорее всего, к утру, "но без стопроцентной гарантии". Как заявил представитель местной полиции, "прибывшие в основном с пониманием отреагировали на эти вынужденные меры". Однако некоторые возмущенные отзывы, просочившиеся в соцсети, были далеки от идиллической картинки. "Полицейские попросту заперли нас тут! Дети кричат, люди в отчаянии", - написала одна из "узниц" терминала.

Фото: Istock
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о новом штамме коронавируса

Результаты проб пришли на следующий день ближе к полудню. По крайней мере, у одного из пассажиров подтвердился COVID. Идет ли речь о новом штамме вируса, пока не ясно. Как признавал ранее глава немецкого минздрава Йенс Шпан, в Германии его до сих пор не регистрировали. До выяснения всей клинической картины подозрительного пациента отправили на изоляцию в специальный отель. Его попутчикам, которые оказались здоровы, все равно придется выдержать десятидневный карантин. Впрочем, они смогут выйти и раньше, если через пять дней повторный тест будет отрицательным.

Между тем государства в Европе, да и по всему миру продолжают срочно отгораживаться от Британии. Под Новый год на юго-востоке Англии и в Лондоне обнаружили мутировавший штамм "короны", который на 70 процентов заразнее, чем предыдущие "версии". Это пока все, что о нем известно. В Германии запрет на авиасообщение с Альбионом временно ввели до 31 декабря, но некоторые немецкие земли хотят его продлить. Исключение сделают лишь для грузовых рейсов, перелетов врачей и непосредственно членов экипажей.

"Полицейские попросту заперли нас тут! Дети кричат, люди в отчаянии", - написала в соцсетях одна из "узниц" немецкого авиатерминала

Франция на 48 часов закрыла не только воздушные, но и морские границы с Британией, приостановлено автомобильное движение по Евротоннелю под Ла-Маншем. Пассажиров из Соединенного королевства пока не будут пускать в Бельгию, Ирландию, Норвегию, Нидерланды, Австрию, Швейцарию, Италию, Болгарию. По такому же пути пошли Израиль, Кувейт, Турция, Аргентина, Чили, Колумбия и даже входящая в Содружество наций Канада. Кроме того, новая разновидность вируса обнаружена в ЮАР, с которой некоторые страны также прекращают пассажирское сообщение.

Официально

Вирус под наблюдением

В России за поведением "короны" внимательно следят и поспешных выводов не делают - изменчивость вирусов явление обычное. "И наш институт, и наши коллеги из других научных учреждений Роспотребнадзора внимательно отслеживают ситуацию, изучают генетические изменения нового коронавируса, способные потенциально влиять на возможность его идентификации, лечения и профилактики COVID-19", - сообщил "РГ" замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: iStock
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса

Появление нового, как считают британские специалисты, более заразного штамма - не первая новость подобного рода. Ранее, например, сообщалось, что азиатские вариации "короны" менее агрессивны по сравнению с "итальянским" вариантом вируса.

В базе данных GISAID (это открытая, доступная ученым всего мира база данных о всех вариациях нового коронавируса) около 6% вирусов из Великобритании, дата сбора которых начинается с 1 ноября, имеют несколько определенных мутаций, пояснили в Роспотребнадзоре. "Мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов. Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но их детальные эффекты еще предстоит полностью определить", - подчеркнул эксперт. К слову, в российских регионах тоже регулярно отбирают материал от больных COVID-19 - для мониторинга циркуляции и изменчивости коронавируса. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу ГНЦ "Вектор", где также изучают генетическую изменчивость вирусов.

Подготовила Ирина Невинная

Границы

Полеты в Британию приостановлены

Россия на неделю приостановила авиасообщение c Великобританией. Такое решение принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Ситуацию с появлением нового штамма коронавируса тщательно изучат, после этого будут приняты решения, утончили в оперштабе. Как пояснили "РГ" в Росавиации, вопрос авиасообщения с Великобританией относится к компетенции оперативного штаба.

Фото: AFP/Niklas HALLE'N
В ВОЗ не увидели влияния новой мутации коронавируса на летальность

На данный момент Россия возобновила авиасообщение с 16 странами мира, в числе которых и Великобритания. Регулярные рейсы в эту страну открыли 1 августа 2020 года. Регулярные рейсы между Москвой и Лондоном выполняла только одна российская авиакомпания - "Аэрофлот". По расписанию самолеты летали каждый день недели, кроме четверга. Кроме того, в Москву летает британская авиакомпания British Airways.

Представители турбизнеса отмечают, что будут руководствоваться в этой ситуации решениями и рекомендациями оперштаба. Но любое решение на турпоток большого влияния не окажет. "С учетом карантинных мероприятий, которые действуют в Великобритании еще с июня, количество турпоездок в эту страну из России крайне мало. Это больше вопрос частных гуманитарных, деловых и медицинских поездок", - отметил в беседе с "РГ" вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

При этом Лондон также является удобным хабом для стыковочных рейсов в Южную и Северную Америку, страны Европы. Но для транзитных рейсов могут также использоваться другие направления. Например, много стыковочных рейсов выполнятся через Стамбул или Дубай.

Подготовил Евгений Гайва

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

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