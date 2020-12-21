Гинцбург: Полмиллиона доз "Спутник V" готовы для проведения вакцинации

В гражданский оборот в России вскоре будет направлено 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"У меня на складе еще 250 тысяч доз вакцины, к вечеру получим разрешение выпустить из них в гражданский оборот порядка 150 тысяч. Я говорю о полноценной вакцине, комбинации двух доз", - заявил Александр Гинцбург в интервью проекту "Эпидемия с Антоном Красовским".

Гинцбург также уточнил, что активность вакцины сохраняется даже при температуре бытового холодильника.