Главный онколог назвал достижения в лечении рака в этом году

В России из-за коронавируса не закрылось ни одного онкодиспансера, не отменилось ни одной сложной операции, заявил журналистам главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

"Можно сказать, что онкослужба выдержала это тяжелое испытание", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия Сегодня" в понедельник, 21 декабря.

Каприн пояснил, что инкубационный период при коронавирусе длится 14 дней. "Но держать пациента в клинике две недели просто так мы, конечно, не можем. К тому же откладывать операцию не имеет смысла, поскольку позже заболевание перейдет на следующую стадию, когда человека будет сложнее спасти", - подчеркнул врач.

По словам главного онколога, не все целевые показатели достигнуты в этом году. Так, из-за ограничений на диспансеризацию меньше от запланированного выявлено злокачественных образований на ранних стадиях, по-прежнему достаточно высокая смертность и одногодичная летальность от онкологии. Но растет число пациентов, состоящих на учете 5 лет и более, у которых отсутствуют рецидивы рака.

В числе главных достижений уходящего года он назвал доступность лучевой диагностики и генетических исследований, а также то, что сегодня все больше практикуется индивидуальный подход в лечении онкологических больных, когда для каждого разрабатывается своя программа терапии.