Госдума 22 декабря рассмотрит проект о регулировании цен

На заседании 22 декабря Госдума рассмотрит правительственные поправки о госрегулировании цен на социально значимые товары. Такое решение принял Совет ГД, сообщил первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Ранее правительство внесло в ГД поправки, в которых предлагает наделить себя правом регулировать цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости в целях их стабилизации. Речь о возможности устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 дней.

Сегодня такое право у правительства есть только если цены вырастают более, чем на 30 процентов, напомнил Жуков. По его словам, теперь правительство сможет реагировать на повышение цен более оперативно.

Парламентарий напомнил о поручении главы государства принять меры в этом направлении.

Инициатива оформлена в качестве поправок ко второму чтению законопроекта о статистическом учете.