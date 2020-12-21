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21.12.2020 17:38
Рубрика: Власть

Госдума почти выполнила Послание президента

Текст: Татьяна Замахина

Госдума практически полностью выполнила послание президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

Фото: Александр Колрольков/РГ
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- Мы сегодня подвели итоги реализации плана реализации Государственной думой Послания президента, - сказал он по итогам заседания Совета ГД. - В целом я должен сказать, что это Послание практически полностью выполнено: 34 законопроекта приняты, еще три приняты в первом чтении и два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены. И два до конца года подготовлены правительством и будут внесены в Государственную думу.

По словам первого вице-спикера, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, осенняя сессия прошла "довольно плодотворно и многое удалось сделать". Помимо бюджета на следующие три года, было принято большое количество законопроектов, направленных на реализацию новых норм Конституции, напомнил парламентарий.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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