Госдума почти выполнила Послание президента

Госдума практически полностью выполнила послание президента РФ Владимира Путина, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков.

- Мы сегодня подвели итоги реализации плана реализации Государственной думой Послания президента, - сказал он по итогам заседания Совета ГД. - В целом я должен сказать, что это Послание практически полностью выполнено: 34 законопроекта приняты, еще три приняты в первом чтении и два законопроекта в ближайшее время должны быть рассмотрены. И два до конца года подготовлены правительством и будут внесены в Государственную думу.

По словам первого вице-спикера, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, осенняя сессия прошла "довольно плодотворно и многое удалось сделать". Помимо бюджета на следующие три года, было принято большое количество законопроектов, направленных на реализацию новых норм Конституции, напомнил парламентарий.