Госдума во втором чтении дополнит законопроект о КРТ

Новости

Суд признал экс-главу Серпуховского района Подмосковья виновным в коррупции 20:11
В Испании будут ставить на учет отказавшихся сделать прививку от COVID-19 20:04
Центры амбулаторной онкопомощи помогут снизить смертность от рака 19:42
В AstraZeneca пояснили причины комбинированной вакцинации со "Спутником V" 19:38
В Вильнюсе снимают автобусы с маршрутов из-за COVID-19 19:33
Минск получит до конца года первый транш российского кредита 19:27
Вышел русский трейлер комедии Netflix "2020, тебе конец!" 19:12
Росавиация уведомила перевозчиков о приостановке полетов в Великобританию 19:05
Эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал о новом штамме коронавируса 18:44
Данила Козловский сыграет Гамлета в Минске 18:42
Собянин: В Москве половина врачей переболела коронавирусом 18:35
Путин приравнял Северный флот к военному округу 18:14
Двукратный чемпион Олимпиады Нортуг приговорен к тюрьме за кокаин 18:10
Госдума 22 декабря рассмотрит проект о регулировании цен 18:04
Главный онколог назвал достижения в лечении рака в этом году 17:51
Госсовет обсудит на заседании в среду развитие РФ до 2030 года и нацпроекты 17:43
Госдума почти выполнила Послание президента 17:38
Испанский король вручил премию Сервантеса писателю Жоану Маргариту 17:30
Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды 17:25
В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства 17:24
Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса 17:20
В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат" 16:58
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот 16:56
Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса 16:53
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 16:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 20:13
Рубрика: Власть

Ключ от фонда

Госдума во втором чтении дополнит законопроект о КРТ
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Во вторник Госдума собирается рассмотреть проект закона о комплексном развитии территорий во втором чтении. Это один из самых важных для страны законопроектов, который поможет ускорить переселение из аварийного фонда. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в преддверии рассмотрения поправок.

Документ, прошедший первое чтение 17 ноября, вводит единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья. Программа будет реализовываться с учетом мнения жителей - при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

Госдума 22 декабря рассмотрит проект о регулировании цен

Марат Хуснуллин перед основным чтением обсудил документ со всеми фракциями - об этом он ранее договорился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "На наш взгляд, в законопроекте максимально учтены все вопросы и предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения", - подчеркнул вице-премьер.

В кабмине рассчитывают, что буквально после принятия нового закона регионы начнут активнее расселять аварийное жилье - это в первую очередь касается тех субъектов Федерации, которые к этому готовы, уточнил вице-премьер. С каждым регионом поправки были подробно обсуждены, заявил Хуснуллин. "В этом году мы идем с опережением по программе расселения и надеемся, что этот закон позволит ускорить расселение аварийных и ветхих домов", - заметил представитель кабмина. Благодаря инициативе у местных властей появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов.

Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству, один из авторов проекта Евгений Москвичев подтвердил, что предложения депутатов всех фракций учтены, и документ теперь лучше защищает права граждан. Комитет рекомендовал принять его в доработанной редакции. "Самое основное: мы все полномочия, которые есть - федеральные, региональные, муниципальные, ни у кого не отбирали, - подчеркнул он. - И подробно расписали вопросы по индивидуальному жилью, по многоквартирным домам, которые являются аварийными или ветхими".

В ходе доработки ко второму чтению депутаты, в частности, убрали требование о включении в программу территорий, в границах которых не менее 50% земель занимают аварийные дома. Это был очень спорный, "болезненный" вопрос для территорий, уточнил Москвичев. По его словам, таким образом в программу смогут попасть всего несколько идущих под снос домов.

Этот закон позволит ускорить расселение аварийных и ветхих домов 

В законопроекте также четко прописали, что в программу расселения можно включать неаварийные многоквартирные дома. Сносить разрешается здания, капремонт которых слишком дорог или где существует физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент). Предельное значение износа определят регионы. Также они пропишут предельную цену капремонта - если он окажется дороже норматива, дом идет под снос. Кроме того, в программу расселения могут быть включены многоквартирные дома, в которых отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения. Новые поправки также устанавливают требование сохранять объекты культурного наследия.

Что касается частных домов, то они могут попасть под комплексное развитие территорий при согласии собственников, уточнили депутаты. Это означает выкуп по рыночной цене или равноценный или равнозначный обмен.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Россия приостановила авиасообщение с Великобританией
Путин поручил не останавливаться в перевооружении Вооруженных сил
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Центр Гамалеи, РФПИ и AstraZeneca начинают испытания вакцины от COVID-19
Не стало писателя и драматурга Александра Курляндского
Власти не рассматривают введение жесткого карантина на праздники в РФ
ВС предложил упростить привлечение к ответственности за домашнее насилие