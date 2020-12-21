Госдума во втором чтении дополнит законопроект о КРТ

Во вторник Госдума собирается рассмотреть проект закона о комплексном развитии территорий во втором чтении. Это один из самых важных для страны законопроектов, который поможет ускорить переселение из аварийного фонда. Об этом заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин в преддверии рассмотрения поправок.

Документ, прошедший первое чтение 17 ноября, вводит единый механизм комплексного развития территорий и сноса аварийного и ветхого жилья. Программа будет реализовываться с учетом мнения жителей - при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.

Марат Хуснуллин перед основным чтением обсудил документ со всеми фракциями - об этом он ранее договорился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. "На наш взгляд, в законопроекте максимально учтены все вопросы и предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения", - подчеркнул вице-премьер.

В кабмине рассчитывают, что буквально после принятия нового закона регионы начнут активнее расселять аварийное жилье - это в первую очередь касается тех субъектов Федерации, которые к этому готовы, уточнил вице-премьер. С каждым регионом поправки были подробно обсуждены, заявил Хуснуллин. "В этом году мы идем с опережением по программе расселения и надеемся, что этот закон позволит ускорить расселение аварийных и ветхих домов", - заметил представитель кабмина. Благодаря инициативе у местных властей появится возможность формировать комфортные общественные пространства вместо точечной застройки на месте сносимых домов.

Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству, один из авторов проекта Евгений Москвичев подтвердил, что предложения депутатов всех фракций учтены, и документ теперь лучше защищает права граждан. Комитет рекомендовал принять его в доработанной редакции. "Самое основное: мы все полномочия, которые есть - федеральные, региональные, муниципальные, ни у кого не отбирали, - подчеркнул он. - И подробно расписали вопросы по индивидуальному жилью, по многоквартирным домам, которые являются аварийными или ветхими".

В ходе доработки ко второму чтению депутаты, в частности, убрали требование о включении в программу территорий, в границах которых не менее 50% земель занимают аварийные дома. Это был очень спорный, "болезненный" вопрос для территорий, уточнил Москвичев. По его словам, таким образом в программу смогут попасть всего несколько идущих под снос домов.

Этот закон позволит ускорить расселение аварийных и ветхих домов

В законопроекте также четко прописали, что в программу расселения можно включать неаварийные многоквартирные дома. Сносить разрешается здания, капремонт которых слишком дорог или где существует физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент). Предельное значение износа определят регионы. Также они пропишут предельную цену капремонта - если он окажется дороже норматива, дом идет под снос. Кроме того, в программу расселения могут быть включены многоквартирные дома, в которых отсутствуют централизованные системы инженерно-технического обеспечения. Новые поправки также устанавливают требование сохранять объекты культурного наследия.

Что касается частных домов, то они могут попасть под комплексное развитие территорий при согласии собственников, уточнили депутаты. Это означает выкуп по рыночной цене или равноценный или равнозначный обмен.