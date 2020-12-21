Госсовет будет разрабатывать критерии эффективности для губернаторов

Госсовет получил новые функции, в частности теперь он будет участвовать в разработке критериев эффективности работы губернаторов и местных властей, рассказал на брифинге помощник президента, секретарь совета Игорь Левитин.

"До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась", - заявил он. Теперь Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.

Кроме этого, отметил Левитин, теперь Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию.

"Госсовет будет участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - заявил помощник президента, добавив, что теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета, для этого создана специальная комиссия.

Также в функции Госсовета будет входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципальных образований.