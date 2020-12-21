Госсовет обсудит на заседании в среду развитие РФ до 2030 года и нацпроекты

Заседание обновленного Госсовета 23 декабря пройдет совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, на нем обсудят стратегию развития страны до 2030 года. Об этом на брифинге рассказал помощник главы государства Игорь Левитин.

"Планируем провести заседание Госсовета совместно с Советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам", - рассказал он.

Левитин пояснил, что на заседании будет обсуждаться "вопрос о национальных целях и развитии РФ до 2030 года".

"Планируется обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей, а также рассмотрение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц", - заметил помощник президента.