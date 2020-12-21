Интервью с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Токаревым. Главное

- Регионы не будут сокращать количество пригородных поездов, несмотря на снижение пассажиропотока. Договоры с пригородными пассажирскими компаниями на 2021 год заключены с сохранением маршрутной сети в сопоставимых с 2019 годом параметрах.

- Объемы пассажирских перевозок по железной дороге 2019 году будут достигнуты только в 2022 году.

- Пассажиропоток в Крым по железной дороге в 2020 году вырос на 2% по сравнению с показателями 2019 года. Такая же динамика сохранится в 2021 году.

- В 2020 году открылись новые маршруты в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кисловодска, Адлера, Ростова-на-Дону, Пскова, Вологды, Воронежа, Казани, Самары, Краснодара, Уфы, Челябинска, Ярославля.

- Модернизация железнодорожных путей Восточного полигона разбита на этапы. Этап БАМ-1 будет закончен в 2021 году, ведется проектирование БАМ-2. На втором этапе провозную способность БАМа и Транссиба вырастет в 1,5 раза, до 182 млн тонн грузов в год.

- Прорабатываются основные сценарии перевозок угля по инфраструктуре БАМа и Транссиба до 2030 года.

- План развития подходов к портам Азовского, Черноморского, Северо-Западного бассейнов выполняется без отставаний нет.

Полностью текст интервью с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Токаревым читайте здесь.