Интервью с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Токаревым. Главное

Новости

Умерла актриса из "Шерлока" и "Короны" Розалинд Найт 12:50
В Приамурье нашли части ступени ракеты "Союз-2.1б" 12:45
Кабмин выделит 65 млрд на исследовательскую ядерную установку 12:39
Дальневосточную авиакомпанию создадут до 1 февраля 2021 года 12:36
Кабмин упрощает условия выдачи гранта "Агростартап" 12:31
Первый канал не будет закрывать программу Елены Малышевой 12:26
Франция начнет вакцинацию от коронавируса 27 декабря 12:19
В Латвии ждут "полный ужас" в больницах из-за коронавируса 12:19
Кабмин расширит поддержку инвестпроектов на Дальнем Востоке 12:16
Кабмин направит 2 млрд рублей в социальную инфраструктуру Дальнего Востока 12:13
Гинцбург: Полмиллиона доз "Спутник V" готовы для проведения вакцинации 12:10
В школах Оренбуржья отменили занятия из-за морозов 12:08
В Совфеде оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих 12:06
СМИ: Салах заявил окружению о желании перейти из "Ливерпуля" в "Реал" 11:58
Андрей Воробьев назвал потери Подмосковья от COVID-19 11:56
На юг Западной Сибири к концу недели придут 40-градусные морозы 11:53
Новую меру поддержки бизнеса запустят в Подмосковье в 2021 году 11:42
Вышел первый трейлер сериала Андреасяна про маньяка Чикатило 11:39
Производитель спецтехники JCB построит завод в Подмосковье 11:37
Число жертв в больнице в Турции выросло до 12 человек 11:37
Более 20 стран ограничили сообщение с Британией из-за нового вида COVID-19 11:35
Умерла легенда Бродвея, актриса и танцовщица Энн Райнкинг 11:29
ВОЗ в РФ: Нет данных, как новый штамм коронавируса влияет на смертность 11:29
Уралец "отмывал" фальшивки, покупая букеты цветов 11:28
Виктория Бекхэм отравилась ртутью из-за диеты 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Каким будет необлагаемый доход по вкладам
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 12:49
Рубрика: Экономика

Интервью с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Токаревым. Главное

Текст: Евгений Гайва
- Регионы не будут сокращать количество пригородных поездов, несмотря на снижение пассажиропотока. Договоры с пригородными пассажирскими компаниями на 2021 год заключены с сохранением маршрутной сети в сопоставимых с 2019 годом параметрах.

- Объемы пассажирских перевозок по железной дороге 2019 году будут достигнуты только в 2022 году.

Фото: РИА Новости
Как будут возить пассажиров электрички и поезда

- Пассажиропоток в Крым по железной дороге в 2020 году вырос на 2% по сравнению с показателями 2019 года. Такая же динамика сохранится в 2021 году.

- В 2020 году открылись новые маршруты в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кисловодска, Адлера, Ростова-на-Дону, Пскова, Вологды, Воронежа, Казани, Самары, Краснодара, Уфы, Челябинска, Ярославля.

- Модернизация железнодорожных путей Восточного полигона разбита на этапы. Этап БАМ-1 будет закончен в 2021 году, ведется проектирование БАМ-2. На втором этапе провозную способность БАМа и Транссиба вырастет в 1,5 раза, до 182 млн тонн грузов в год.

- Прорабатываются основные сценарии перевозок угля по инфраструктуре БАМа и Транссиба до 2030 года.

- План развития подходов к портам Азовского, Черноморского, Северо-Западного бассейнов выполняется без отставаний нет.

Полностью текст интервью с замминистра транспорта РФ, руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта Владимиром Токаревым читайте здесь.

Экономика Транспорт Железные дороги

Главное сегодня

Мишустин поручил проверить полноту выплат медработникам
В Совфеде оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих
Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля
ВОЗ в РФ: Нет данных, как новый штамм коронавируса влияет на смертность
В России предложили провести "умную оптимизацию" числа госслужащих
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего