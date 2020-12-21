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21.12.2020 17:25
Рубрика: Экономика

Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды

Текст: Марина Трубилина

Четвертая часть очищенной воды не доходит до потребителей. Об этом рассказал глава Минстроя Ирек Файзуллин на онлайн-конференции о проблемах водоснабжения в МИА "Россия сегодня".

Фото: iStock
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Ежегодно россияне потребляют около 13 млрд кубометров воды, сказал Файзуллин. Однако до потребителей из-за потерь в сетях доходит лишь чуть больше 10 млрд. "Конечно, я думаю, что серьезные водоканалы более активно борются с этой ситуацией по потерям. Потому что это потеря прибыли, эти средства в конечном счете ложатся на потребителя, в том числе и на население. В этом направлении министерство продолжает работу", - сказал министр.

По данным системы мониторинга аварий и инцидентов в ЖКХ, которая была запущена по всей стране в сентябре, более 65% всех происшествий в этой сфере происходит на системах водоснабжения, добавил Файзуллин. "Это говорит о том, что тот износ, который мы сегодня имеем, должен быть реально преодолен", - сказал министр.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой

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