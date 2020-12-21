Кабмин упрощает условия выдачи гранта "Агростартап"

Для развития поддержки работающих на селе малого бизнеса и потребительских правительство упрощает получение гранта "Агростартап" для крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Более мягкими станут требования к заявителю по созданию рабочих мест. "Получить до 2 миллионов рублей сможет глава хозяйства, даже если он работает один, а если привлечет еще одного, нового работника, то сумма гранта будет 2 миллиона рублей и выше", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Кроме того, теперь сельскохозяйственные потребкооперативы смогут направить средства гранта на покупку специализированного оборудования и техники. "Все эти изменения помогут поддержать предпринимателей, которые активно создают рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий", - считает глава кабмина.