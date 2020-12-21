Как цифра помогает школьникам лучше учиться

В России стартовал эксперимент по внедрению Цифровой образовательной среды (ЦОС). Он продлится до конца 2022 года. Что получат школы в первую очередь? Интерактивные доски, компьютеры и другое продвинутое оборудование, WI-FI, скоростной интернет, разные полезные сервисы, электронные дневники и журналы, возможность подключиться к урокам по видеосвязи. И пожалуй, самое важное - бесплатный образовательный контент по всем предметам: не только параграфы и видеоролики, но и интерактивные задачи с возможностью автоматической проверки. Все это будет использоваться на очных уроках. А в некоторых регионах и школах уже используется.

Например, в школе N116 в челябинском поселке Чурилово в кабинете естествознания с экрана светит "второе Солнце" - шестиклассники изучают строение светила и располагают планеты вокруг него. В кабинете информатики - свой 3D-принтер: физические процессы дети познают с помощью лего-моделей и переносных лабораторий с датчиками уровня шума, освещенности, cилы, напряжения и давления. В кабинете технологии установлены мини-станки с числовым программным управлением. Все это оборудование поставлено в рамках нацпроекта "Образование".

- Это раньше у нас была обычная поселковая школа, - рассказывает директор 116-й Татьяна Трапезникова. - Теперь дети занимаются в трех разных корпусах, появилась необходимость автоматизировать и объединить учебный процесс. Так что ЦОС для нас - не просто скоростной интернет. Это действительно среда, в которой мы на разных электронных платформах работаем вместе с детьми. Для учителей - незаменимый помощник. А для ребят добавляется элемент игры и азарта, который современной школе просто необходим.

...В первом классе идет урок математики: малыши напряженно подсчитывают яблоки в коробках на интерактивной доске. "А ну-ка сколько яблок не хватает в этой коробке? Откуда их можно в нее перенести?" - спрашивает учитель, и к доске тут же просятся десяток добровольцев. Еще бы: картинки можно перемещать с помощью специальной указки - заменителя компьютерной мыши. Автомат сам подает сигнал, если ребенок делает что-то не так. А если справился правильно, тут же реакция: "Великолепно!" Не урок, а прямо-таки увлекательное шоу. Школа использует новое оборудование на полную катушку, обращаясь к разным платформам и сервисам.

В минпросвещения подчеркивают: сейчас создается государственная платформа, которая будет содержать проверенный и одобренный экспертами контент, предоставлять информацию по всем предметам и на все темы. Она будет называться "Моя школа". И пользоваться ею школьники и учителя будут бесплатно.

В челябинской области кроме 116-й школы в проекте задействованы еще сто южноуральских школ, колледжей и техникумов: до конца 2024 года высокоскоростной интернет и внутренняя локальная сеть должны появиться везде. А в Астраханской области в этом году отобраны еще 48 школ, которые в оснастят по программе "ЦОС". В среднем каждая получит компьютерное оборудование на 2,3 млн рублей.

- У нас пять компьютерных классов, - рассказала "РГ" директор Приволжской СОШN1 (село Началово Астраханской области) Алия Утегенова. - Школа на 800 мест открылась 1 сентября. Она хоть и сельская, но самая современная в регионе, построенная по нацпроекту "Образование" .

В каждом кабинете на рабочем столе учителя есть компьютер, присоединенный к высокоскоростному интернету, интерактивная доска, проектор. Из-за пандемиии теперь учителя ходят к детям на урок, а не наоборот, и компьютеры оказались очень кстати: учитель может загрузить материал или открыть нужную презентацию в любом кабинете. В школе есть вай-фай, но скачать игру-стрелялку у школьника не получится. А зайти, к примеру, на "Урок цифры" - пожалуйста.

Автомат сам ­подает сигнал, если ребенок делает что-то не так. Справился - тут же реакция: "Великолепно!"

- Я проходила подготовку по работе с новыми программами около года, - делится учитель информатики Адиля Шамхалова. - Больше всего моим ученикам нравятся занятия по виртуальной реальности. Пока только изучаем готовые 3D-модели, а после нового года сами начнем их создавать.

С утра у ребят информатика: офисные Word и Exel, обучение программированию на КуМир и Pascal. После обеда - факультативы: язык программирования Python, 3d-моделирование, робототехника.

- Лев у нас вольной борьбой занимался, а теперь сам роботов соревноваться учит, - говорит отец пятиклассника Сергей Мочанов. - Программы учится писать, чтобы его робот побеждал.

Между тем

В минпросвещения подчеркивают: внедрение ЦОС никоим образом не подменяет собой традиционный, очный формат обучения. "Цифра" позволяет автоматизировать многие управленческие функции и снизить нагрузку учителя по бумажной отчетности. А еще позволит создавать школьникам электронное портфолио со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах. Это пригодится потом для поступления в вуз и при приеме на работу.

На обеспечение школ современным контентом из резервного фонда правительства выделяется 1 млрд рублей.

Подготовили Ксения Колесникова, Михаил Пинкус, Наталья Коротченко , "Российская газета", Москва - Челябинск - Астрахань