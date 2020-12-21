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21.12.2020 20:14
Рубрика: Экономика

Сеть национальных паркингов

Туристов будут привлекать в заповедники и кемпинги
Текст: Евгений Гайва, Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Посетители особо охраняемых природных территорий составляют только 10% от всех туристов в российских регионах, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее мнению, повысить привлекательность такого варианта досуга поможет подготовленный правительством проект закона об экотуризме.
Поездка в нацпарк может быть не только интересной, но и увлекательной. Особенно если там катают на хаски. Фото: Владимир Аносов Поездка в нацпарк может быть не только интересной, но и увлекательной. Особенно если там катают на хаски. Фото: Владимир Аносов
Поездка в нацпарк может быть не только интересной, но и увлекательной. Особенно если там катают на хаски. Фото: Владимир Аносов

"Фактически экологический туризм вводится в правовое поле, создается законодательная основа для регулирования такой деятельности на особо охраняемых природных территориях, - пояснила Абрамченко. - Но главная задача - создать баланс, при котором мы сможем сочетать сбережение дикой природы и развитие заповедных территорий".

Фото: iStock
В Госдуму внесут законопроект об автотуризме

По ее мнению, после принятия закона значительно расширятся возможности для развития экологического туризма, в том числе в национальных и природных парках. Однако обязательным условием для такой деятельности останется сохранение их ценного биологического и ландшафтного разнообразия, соблюдение всех экологических норм и стандартов, подчеркнула вице-премьер.

Изменения в закон об особо охраняемых природных территориях предполагают появление в документе новой главы, посвященной экологическому туризму, добавили в аппарате вице-премьера. Также будет создан единый реестр туристских ресурсов особо охраняемых природных территорий федерального значения, его ведение поручат минприроды, уточнили в аппарате вице-премьера. В него войдет информация о всех достопримечательностях каждой из 12 тысяч особо охраняемых природных территории России, работающих там музеях, открытых экотропах и маршрутах, их общая длина превышает 40 тыс. км.

Тем временем в Госдуму внесли законопроект об автотуризме. Предполагается создание автотуристских кластеров и разработку национальных автомобильных маршрутов закрепить законодательно.

Прежде всего в закон внесут само понятие автотуризма как разновидности путешествий, в которых основным средством передвижения туриста является собственное или арендованное транспортное средство. Помимо этого в законе пропишут понятия кемпинга, каравана и автотуристского кластера.

В России создадут единый реестр туристских ресурсов особо охраняемых природных территорий и введут добровольную классификацию кемпингов

Создавать туристские кластеры, в том числе и автотуристские, будут с использованием проектов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства. Планируется привлекать внебюджетное финансирование и бюджетные средства. Содействовать созданию автотуристских кластеров будет Ростуризм. Правительство России и местные власти смогут определять формы поддержки таких проектов.

Кроме того, понятие кемпинг планируется внести в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Создание площадок для таких автогородков будет предусмотрено наряду с объектами дорожного сервиса. Также могут ввести добровольную классификацию кемпингов. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, в перспективе перечень автомобильных дорог с повышенными требованиями будет формировать Ростуризм во взаимодействии с уполномоченными органами.

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