Как появился гид Michelin и что означают его "звезды"

Разговоры на тему гида Michelin в России в гастрономических кругах ходили последние несколько лет, к тому же несколько ресторанов хорошо выстрелили в мировых рейтингах (особенно после прошедшего в стране чемпионата мира по футболу). К концу 2019 года стало очевидно, что соглашение с "самым авторитетным ресторанным гидом" действительно не за горами. Но пришел 2020-й год, на мир обрушился COVID-19 и, казалось, вопрос поставлен на паузу.

Зачем Москве нужен этот гид? В постпандемийную эру борьба за туриста между странами и городами обострится как никогда прежде. Гид Michelin добавит столице очков в этой гонке. Открытым остаются три вопроса - какие рестораны будут отмечены инспекторами, какие из вошедших получат звезды и сколько.

К слову, о звездах. Первый путеводитель Michelin опубликовала в 1900 году одноименная (и существующая по сей день) компания по производству шин. Возглавлявшие тогда компанию братья Андре и Эдуард Мишлен, создатели первого автомобиля на съемных пневматических шинах, быстро поняли - чтобы прочно занять свою нишу, нужно стать незаменимыми. В красной брошюре, выпущенной для путешественников-автомобилистов тиражом в 35 тысяч экземпляров, была размещена вся необходимая информация, которая могла пригодиться в дороге. К ней относились и места, где можно перекусить. В предисловии к первому гиду амбициозный Андре написал: "Эта книга выходит на заре нового века и просуществует до его окончания".

Гидом в нынешнем привычном понимании Michelin стал только через двадцать лет - именно в 1920 году в книгу добавили рейтинг ресторанов. Братья Мишлен наняли специальную команду тайных инспекторов для анонимного посещения и проверки заведений. Спустя шесть лет появилась "звездная" классификация - одной фигурой стали отмечать рестораны высокой кухни. Позже систему рейтинга пересмотрели: была введена иерархия из нуля (просто отметка о месте), одной, двух и трех звезд. Объяснялась структура просто: ресторан с одной звездой - хорошее проверенное место, в которое можно заехать, если вам по пути; с двумя звездами - ресторан, который достоин того, чтобы сделать небольшой "крюк" и пообедать или поужинать в нем, а потом продолжить поездку по установленному маршруту; три звезды означали только одно - этот ресторан заслуживает отдельного путешествия.

После выхода гида Москва войдет в число 30 гастрономических направлений Michelin.