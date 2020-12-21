Каким будет необлагаемый доход по вкладам

"Если сравнивать ставки, по которым люди размещали средства во вкладах, допустим, год назад, и та инфляция, которая к нынешнему моменту у нас сложилась, то ставки по депозитам все же были положительными. Мы считаем, что положительная доходность останется и на следующий год", - сказала глава ЦБ. При этом приток частных инвесторов на фондовый рынок (активно идет из-за низких ставок по депозитам) в ЦБ в целом считают положительным фактом, отметила Набиуллина. "Пузырей" на фондовом рынке из-за этого не фиксируют, а больше всего Банк России здесь волнует защита прав инвесторов, добавила глава ЦБ.
При этом решение Банка России сохранить ключевую ставку в 4,25% означает, что необлагаемый новым налогом процентный доход с банковских вкладов в 2021 году составит 42,5 тысячи рублей. Весь доход сверх этой суммы будет облагаться по ставке 13%. В концепции закона о налоге на вклады необлагаемый процентный доход - это средний доход за год по вкладу в размере 1 млн рублей. Поэтому он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января соответствующего года. Таким образом, ежегодно необлагаемый процентный доход может меняться в зависимости от ключевой ставки, но принципиально он не влияет на величину дохода, поскольку если ключевая ставка (а с ней и необлагаемый доход) выше, то выше и банковские ставки, и наоборот.
Налог начнет действовать с 2021 года, владельцам крупных вкладов его предстоит уплатить впервые в конце 2022 года. Для его исчисления будет учитываться совокупный доход человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и во всех валютах (рубли, доллары, евро), напоминает эксперт проекта минфина по финансовой грамотности Наталья Шумакова. Не учитываются только счета и вклады со ставкой менее 1%, в том числе зарплатные. Так, если сейчас открыть вклад в банке под 4,5% сроком на год и положить на него 1 млн руб., то в конце 2021 года вкладчик получит процентный доход на сумму 45 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи рублей больше необлагаемого процентного дохода, а значит, НДФЛ составит всего 325 рублей. Сумму налога рассчитывать самостоятельно не нужно, это сделает налоговая служба, которая соберет данные и пришлет уведомление. Владельцы крупных вкладов получат счет в конце 2022 года, как на автомобиль, землю, дом или квартиру, говорит Шумакова. Банки этот налог удерживать не будут, его надо будет заплатить самостоятельно.
Цены неглубокой заморозки
Банк России снова сохранил ключевую ставку на отметке 4,25%. Главный виновник очередного сохранения ставки - разогнавшаяся инфляция, главный виновник разогнавшейся инфляции - всплеск цен на ряд популярных продовольственных товаров. Годовая инфляция в середине декабря составила 4,7%, по итогам всего года ЦБ прогнозирует 4,6-4,9%.
По оценке главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий добавил к показателям инфляции 0,2 процентного пункта, на зерно - 0,3 процентного пункта. В декабре тему ускоренного роста цен на сахар и подсолнечное масло подняли в правительстве. В результате были заключены соглашения о стабилизации цен с производителями. Цены на сахар и подсолнечное масло будут, по сути, заморожены, и эти меры продлятся до конца I квартала 2021 года.
"Прежде всего нужно принимать меры экономического характера. И административные меры, как замораживание цен, регулирование цен, на мой личный взгляд, должны применяться после того, как исчерпаны экономические меры", - сообщила Набиуллина. Одновременно глава ЦБ подчеркнула возможные риски от длительного регулирования цен. "Эти административные меры, если уже применяются, должны быть очень краткосрочного действия. Потому что если они вдруг будут продлены, то, на мой взгляд, будут очевидны негативные эффекты, потому что это не только законсервирует дисбаланс спроса и предложения, но может привести и к разрастанию этого дисбаланса", - сказала Набиуллина.
Если меры по сдерживанию цен сработают, то в декабре, по оценке главы ЦБ, они могут снизить инфляцию на 0,1 процентного пункта. В ближайшие месяцы в ЦБ ожидают дальнейшего разгона роста потребительских цен - к весне годовая инфляция может превысить и 5%. При этом ЦБ подчеркивает неоднородность текущих тенденций в экономике и в динамике цен - в связи с этим регулятор начал говорить уже не о потенциале для снижения ключевой ставки, а об оценке самого наличия такого потенциала.
Таким образом, любое движение ключевой ставки может быть на какое-то время заморожено. Это, как и выбор способа регулирования цен на продукты, может подчеркивать выбор Набиуллиной броши на пресс-конференцию. Так, в этот раз глава ЦБ надела брошь со снегирем, птицей - предвестником заморозков.