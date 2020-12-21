Каким будет необлагаемый доход по вкладам

Положительная доходность ставок по депозитам должна сохраниться в 2021 году. Об этом заявила на пресс-конференции Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Если сравнивать ставки, по которым люди размещали средства во вкладах, допустим, год назад, и та инфляция, которая к нынешнему моменту у нас сложилась, то ставки по депозитам все же были положительными. Мы считаем, что положительная доходность останется и на следующий год", - сказала глава ЦБ. При этом приток частных инвесторов на фондовый рынок (активно идет из-за низких ставок по депозитам) в ЦБ в целом считают положительным фактом, отметила Набиуллина. "Пузырей" на фондовом рынке из-за этого не фиксируют, а больше всего Банк России здесь волнует защита прав инвесторов, добавила глава ЦБ.

При этом решение Банка России сохранить ключевую ставку в 4,25% означает, что необлагаемый новым налогом процентный доход с банковских вкладов в 2021 году составит 42,5 тысячи рублей. Весь доход сверх этой суммы будет облагаться по ставке 13%. В концепции закона о налоге на вклады необлагаемый процентный доход - это средний доход за год по вкладу в размере 1 млн рублей. Поэтому он рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января соответствующего года. Таким образом, ежегодно необлагаемый процентный доход может меняться в зависимости от ключевой ставки, но принципиально он не влияет на величину дохода, поскольку если ключевая ставка (а с ней и необлагаемый доход) выше, то выше и банковские ставки, и наоборот.

Налог начнет действовать с 2021 года, владельцам крупных вкладов его предстоит уплатить впервые в конце 2022 года. Для его исчисления будет учитываться совокупный доход человека по всем вкладам на всех счетах во всех банках и во всех валютах (рубли, доллары, евро), напоминает эксперт проекта минфина по финансовой грамотности Наталья Шумакова. Не учитываются только счета и вклады со ставкой менее 1%, в том числе зарплатные. Так, если сейчас открыть вклад в банке под 4,5% сроком на год и положить на него 1 млн руб., то в конце 2021 года вкладчик получит процентный доход на сумму 45 тысяч рублей. Это на 2,5 тысячи рублей больше необлагаемого процентного дохода, а значит, НДФЛ составит всего 325 рублей. Сумму налога рассчитывать самостоятельно не нужно, это сделает налоговая служба, которая соберет данные и пришлет уведомление. Владельцы крупных вкладов получат счет в конце 2022 года, как на автомобиль, землю, дом или квартиру, говорит Шумакова. Банки этот налог удерживать не будут, его надо будет заплатить самостоятельно.