Китай остается драйвером восстановления мировой экономики

Нынешнее совещание привлекает повышенное внимание: с одной стороны, 2021 год - первый в реализации 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития, который сыграет ключевую роль в процессе модернизации Китая. С другой стороны, из-за пандемии коронавируса глобальная экономика переживает чрезвычайно трудный период. Китай - единственная страна из числа ведущих мировых экономик, в которой наблюдается экономический рост. Благодаря этому он завоевал доверие и авторитет во многих международных структурах и организациях, где надеются, что Китай продолжит играть роль мощного драйвера роста всей мировой экономики.

В ходе нынешнего совещания по экономической работе была подчеркнута важность трезвого подхода: следует отдавать отчет о текущей экономической ситуации и о том, что эпидемическая ситуация в стране может измениться к худшему. Во внешнем мире сложился целый комплекс неопределенностей, поэтому основа для восстановления китайской экономики остается непрочной. В следующем году в мировой экономике продолжится трудный период, который осложнился пандемией коронавирусной инфекции.

Какой будет макроэкономическая политика в будущем году? На нынешнем совещании был выдвинут курс "сохранения последовательности, стабильности и устойчивости" экономического развития, "введения более точных и эффективных мер для реализации политического курса без резких перекосов".

Вместе с тем на совещании было озвучено требование приступить к более четким, эффективным и гибким мерам в реализации активной финансовой политики и умеренной монетарной политики. В ходе разных международных форумов Китай неоднократно подчеркивал, что создание новых условий для развития не сопряжено с замкнутостью на собственную экономику, Китай формирует открытую систему двойной циркуляции, взаимно стимулирующей внутренний и внешний рынки. На нынешнем совещании участники снова подчеркнули этот аспект, наметив восемь задач экономической работы на следующий год. В таких формулировках, как "активное расширение внутреннего спроса", "всестороннее продвижение реформ и открытости" и других заключаются благоприятные возможности для страны и всего мира.

В то же время на совещании были подчеркнуты принципы "укрепления международной координации в макрополитике", "создания рыночной, правовой деловой среды международного уровня", "активной позиции по участию в Соглашении о всеобъемлющем транстихоокеанском партнерстве". Эти тезисы говорят о том, что открытость Китая продолжает расти и углубляться на институциональном уровне, касающемся разработки правил, регулирования, управления, стандартов и др.

Кроме того, участники совещания подчеркнули необходимость продолжать руководствоваться многосторонним подходом, активно участвовать в совершенствовании и реформировании системы глобального управления и продвигать создание глобального сообщества единой судьбы. Все эти аспекты имеют большое значение во время обострения антиглобалистких тенденций.

В соответствии с планом, реализация установок 14-й пятилетки станет основой для всестороннего перехода к достижению социалистической модернизации. Реформы и инновации станут основной движущей силой развития страны, а удовлетворение растущих потребностей населения и высококачественный рост станут основными постулатами будущего развития. Таким образом, точные цели экономического развития, устойчивый курс и здоровая экономика в совокупности станут залогом внутреннего развития, а также откроют перспективы для восстановления мировой экономики.