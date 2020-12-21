За два месяца в Китае вакцинируют от коронавируса 50 миллионов граждан

В рамках первой фазы вакцинации от коронавируса в Китае планируют привить 50 миллионов человек. И сделать это обещают до 15 февраля 2021 года. Такую информацию распространила местная газета South China Morning Post.

Заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил, что до Нового года по лунному календарю вакцину получат медики, сотрудники сферы холодильной логистики, лица, занятые в пассажирских перевозках, граждане, торгующие на рынках, а также те, кто ввиду профессии подвержен высокому риску заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Им сделают две инъекции (в разное время). Вакцины местные - разработанные китайскими фармацевтическими компаниями Sinopharm и Sinovac.