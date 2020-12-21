Кредиты оборонных предприятий выросли почти на триллион рублей

Финансирование оборонно-промышленного комплекса растет - объем кредитов оборонных предприятий достиг примерно трех триллионов рублей, но от более половины "токсичных" долгов им удалось избавиться, - заявил вице-премьер Юрий Борисов. "Деньги постоянно крутятся в предприятиях, и это нормально", - добавил вице-премьер.

В июле прошлого года Юрия Борисов называл гораздо меньшую цифру: объем кредитов предприятий ОПК тогда составлял более 2 триллионов рублей, и премьер отмечал, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия "живут впроголодь". Но самым слабым местом "оборонки" тогда были "токсичные" долги в 750 миллиардов рублей. А в процессе "серьезного диалога с финансистами и банкирами" удалось договориться о списании "безнадежных" долгов и реструктуризации проблемных - по льготной ставке на длительный срок.

Вице-премьер назвал это решение "революционным", поскольку ранее банки выступали резко против списания. "На моей памяти это единственный случай, когда государство осознанно пошло на такие меры, пояснил он. - Списано через докапитализацию предприятий 350 миллиардов рублей токсичных кредитов. Реструктурировано уже примерно на 260 миллиардов рублей, и есть резерв еще на 150 миллиардов рублей". По предварительным оценкам, у предприятий ОПК ежегодно высвободится не менее 50 миллиардов рублей, которые ранее они направляли на уплату процентов в банки, а теперь смогут инвестировать в развитие", - заключил Юрий Борисов.