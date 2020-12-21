Курс доллара поднялся выше 75 рублей, евро - выше 91 рубля

Российский рубль в начале торгов понедельника начал снижение вслед за нефтью, а европейская и американская валюты обновили декабрьские максимумы: доллар рос до 75,8 рубля, а евро - выше 91 рубля.

Биржевые аналитики объясняют падение нефти как усилением карантинных мер практически по всей Европе, так и негативной пятничной статистикой от Baker Hughes, зафиксировавшей очередное увеличение числа активных буровых установок в США - на этот раз на 5 штук до 263. Хотя на прошлой неделе в мировой нефтедобыче происходило то же самое, но цены на нефть не обращали на это никакого внимания.

Зато взлетали цены на многие промышленные и драгоценные металлы, несмотря на более чем полупроцентное снижение пары евро-доллар. Но золото ушло выше 1900 долларов за тройскую унцию, и не исключено, что это начало формирования нового восходящего тренда.