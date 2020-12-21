Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 2020 года № 193-рг "О снятии отдельных ограничений"

1. Разрешить в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, на объектах спорта (закрытого типа) с привлечением зрителей в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также при условии рассадки зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции, за исключением случая, когда зрители являются сопровождающими либо членами одной семьи:

1.1. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. Организацию и проведение профессиональными спортивными клубами календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







