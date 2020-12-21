Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 2020 года № 193-рг "О снятии отдельных ограничений"

Новости

Из-за износа труб водоканалы теряют четверть очищенной воды 17:25
В Минске оценили принятие бюджета Союзного государства 17:24
Российские ученые проверят информацию о новом штамме коронавируса 17:20
В Сибири в 2021 году построят полигон для испытаний ракеты "Сармат" 16:58
Общительной китаянке не дали вывезти из Петербурга 20 килограммов банкнот 16:56
Свыше 40 процентов испанцев готовы привиться от коронавируса 16:53
Мэр Екатеринбурга станет вице-губернатором области 16:51
В "Спартаке" прокомментировали дисквалификацию тренера Тедеско 16:42
Мишустин увеличил количество бюджетных мест для иностранных студентов 16:36
Стала известна причина смерти создателя "Ну, погоди!" Курляндского 16:34
В Москве усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер 16:31
СМИ: Арбитра матча РПЛ "Сочи" - "Спартак" отстранят от работы 16:26
Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года 16:21
Медведев: В первом полугодии понадобится более 45 млн доз вакцины 16:17
В Дании эксгумируют и сожгут 4 миллиона забитых из-за COVID-19 норок 16:03
Собянин открыл четвертый флагманский офис "Мои Документы" в столице 16:02
Сергунина: Гид Michelin по Москве подтолкнет развитие гастрономического туризма после пандемии 16:02
Экс-глава Коми Гайзер в суде не признал вину в превышении полномочий 16:02
Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих 16:00
В Тюменской области выявлен очаг COVID-19 в интернате для престарелых 15:59
Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд 15:51
По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка 15:45
Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе 15:43
Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены 15:42
В Минске изучат возможность строительства второй АЭС 15:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 декабря 2020 г.

Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 21 декабря 2020 года № 193-рг "О снятии отдельных ограничений"

Дата подписания 21 декабря 2020 г.
Опубликован 21 декабря 2020 г.

1. Разрешить в соответствии с регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020, на объектах спорта (закрытого типа) с привлечением зрителей в объеме не более 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения при условии ежедневного проведения обработки мест размещения зрителей и контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, а также при условии рассадки зрителей с учетом соблюдения социальной дистанции, за исключением случая, когда зрители являются сопровождающими либо членами одной семьи:

1.1. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в рамках реализации регионального календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории Кемеровской области - Кузбасса, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

1.2. Организацию и проведение профессиональными спортивными клубами календарных матчей, проводимых профессиональными спортивными лигами на территории Кемеровской области - Кузбасса.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией