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21.12.2020 19:39
Рубрика: Спорт

Профессору почет

Ларионов получил перстень от ИИХФ
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
Один из величайших игроков отечественного и мирового хоккея, ныне тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов получил почетный перстень члена Зала славы Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Фото Ларионова с артефактом появилось накануне в "Твиттере" ИИХФ с подписью "Такая легенда!"

Фото: Michael Tureski/Icon Sportswire/Getty Images
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Профессор, как прозвали Ларионова за фундаментальные навыки и основательный подход к игре, был введен в Зал славы ИИХФ еще в 2008 году. Но тогда получил только соответствующую грамоту. В том же году его включили в Зал славы Национальной хоккейной лиги. Там Ларионову вручили перстень и пиджак. А вот перстень от ИИХФ нашел своего владельца только 12 лет спустя.

Отметим, что Игорь Ларионов - один из немногих игроков, выигравших все значимые турниры: Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок мира (Канады) и Кубок Стэнли.

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