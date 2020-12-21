В понедельник президент Владимир Путин подписал сразу несколько указов, касающихся персонального состава, полномочий и сферы деятельности Государственного совета. Новый статус Госсовета был закреплен сначала в обновленной Конституции, а затем и в отдельном законе. Теперь этот орган, который возглавил сам глава государства, приступает к работе и уже в среду совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам обсудит стратегию развития страны до 2030 года.

Сразу после публикации указов Владимира Путина помощник президента Игорь Левитин, вновь назначенный секретарем Госсовета, рассказал о новом составе и рабочих органах этой структуры. "Двадцать лет назад был создан Государственный совет. Он тесно связан с историческими параллелями нашей страны. Вы знаете, что конституционные поправки закрепили в том числе признание преемственности в развитии российского государства. И само название - Государственный совет - дает пример такой исторической преемственности", - заметил Игорь Левитин. А затем напомнил еще более отдаленное прошлое: подобный Совет был учрежден 210 лет назад императором Александром I для "утверждения и распространения единообразия и порядка в государственном управлении".

"Современный Госсовет существенно отличается от всех своих предшественников и по составу, и по функциям, и по реальным возможностям", - сказал Левитин. "До принятия закона Госсовет являлся площадкой для выстраивания продуктивной работы правительства и регионов. Сейчас зона влияния расширилась", - считает он. Теперь Госсовет будет выстраивать взаимоотношения всех органов публичной власти.

Еще одна новая функция - Госсовет сможет проводить анализ практики государственного и муниципального управления, разрабатывать предложения по их совершенствованию. "Госсовет будет участвовать в разработке и согласовании утверждения критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления", - заявил помощник президента, добавив, что теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета, для этого создана специальная комиссия. Также в функции Госсовета будет входить определение мер по поощрению субъектов РФ и муниципальных образований.

Игорь Левитин рассказал журналистам о рабочих органах обновленного Госсовета. "Создано 18 комиссий по социально-экономическому развитию. Те рабочие группы, которые у нас были в прошлом составе Госсовета, теперь они преобразованы в комиссии", - заметил он. Значение этих комиссий значительно выросло. Левитин пояснил, что были созданы и две новые - комиссия по обеспечению согласованного взаимодействия органов публичной власти и комиссия по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти.

Игорь Левитин: Госсовет в новом формате будет выстраивать отношения органов публичной власти. Фото: Александр Корольков

Создаются и постоянные аппараты комиссий, они будут располагаться в столице. А их задача - отвечать за "горизонтальное взаимодействие" этих структур.

"Мы также планируем разработать информационную систему "Госсовет", с помощью которой взаимодействие будет еще более эффективным", - заметил Левитин. "Законом также предусматривается создание рабочих групп Госсовета, они могут быть как внутри постоянно действующих комиссий, так и могут создаваться на временной основе в период подготовки материалов к заседанию Госсовета и его президиума", - рассказал Левитин.

Помощник президента обратил внимание и на новшества в составе президиума. Если раньше туда входили на ротационной основе главы разных субъектов РФ, то теперь меняться будет лишь часть. "То есть те 18 глав субъектов РФ, которые возглавляют комиссии, они будут автоматически входить в состав президиума", - заявил он.

Говоря о важных результатах работы за последние 20 лет, Левитин обратил внимание, что многие вопросы, которые рассматривал Госсовет, впоследствии стали законодательными инициативами. "На первом заседании Госсовета в 2000 году рассматривали стратегию развития до 2010 года. На ближайшем заседании будем рассматривать уже вопросы развития до 2030 года", - привел пример преемственности помощник президента.

Теперь оценка деятельности губернаторов и местных властей будет проходить на площадке Госсовета

Действительно, заседание 23 декабря пройдет совместно с советом при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам. Кроме стратегии развития на ближайшие 10 лет планируется обсуждение национальных проектов, а также рассмотрение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц.

СОСТАВ

Государственного Совета Российской Федерации

Путин В.В. - Президент Российской Федерации, Председатель Государственного Совета Российской Федерации

Члены Государственного Совета Российской Федерации

Азаров Д.И. - Губернатор Самарской области

Аксенов С.В. - Глава Республики Крым

Алиханов А.А. - Губернатор Калининградской области

Артамонов И.Г. - глава администрации Липецкой области

Артюхов Д.А. - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа

Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области

Беглов А.Д. - Губернатор Санкт-Петербурга

Бездудный Ю.В. - губернатор Ненецкого автономного округа

Белозерцев И.А. - Губернатор Пензенской области

Битаров В.З. - Глава Республики Северная Осетия - Алания

Богомаз А.В. - Губернатор Брянской области

Бочаров А.И. - Губернатор Волгоградской области

Бречалов А.В. - Глава Удмуртской Республики

Бурков А.Л. - Губернатор Омской области

Вайно А.Э. - Руководитель Администрации Президента Российской Федерации

Васильев И.В. - Губернатор Кировской области

Ведерников М.Ю. - Губернатор Псковской области

Владимиров В.В. - Губернатор Ставропольского края

Володин В.В. - Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

Воробьев А.Ю. - Губернатор Московской области

Воскресенский С.С. - Губернатор Ивановской области

Глазков А. А. глава Саткинского муниципального района Челябинской области

Голубев В.Ю. - Губернатор Ростовской области

Гольдштейн Р.Э. - губернатор Еврейской автономной области

Гусев А.В. - губернатор Воронежской области

Гуцан А.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе

Дрозденко А.Ю. - Губернатор Ленинградской области

Дюмин А.Г. - Губернатор Тульской области

Евстифеев А.А. - Глава Республики Марий Эл

Жвачкин С.А. - Губернатор Томской области

Жириновский В.В. - руководитель фракции Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Зюганов Г.А. - руководитель фракции Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Кадыров Р.А. - Глава Чеченской Республики

Калиматов М.-А.М. - Глава Республики Ингушетия

Кара-оол Ш.В. - Глава Республики Тыва

Кириенко С.В. - первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации

Клычков А.Е. - Губернатор Орловской области

Кобзев И.И. - Губернатор Иркутской области

Кожемяко О.Н. - Губернатор Приморского края

Коков К.В. - Глава Кабардино-Балкарской Республики

Комаров И. А. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе

Комарова Н.В. - Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Кондратьев В.И. - глава администрации (губернатор) Краснодарского края

Коновалов В.О. - Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия

Копин Р.В. - Губернатор Чукотского автономного округа

Кувшинников О.А. - Губернатор Вологодской области

Куйвашев Е.В. - Губернатор Свердловской области

Кумпилов М.К. - Глава Республики Адыгея

Левитин И.Е. - помощник Президента Российской Федерации

Лимаренко В.И. - Губернатор Сахалинской области

Любимов Н.В. - Губернатор Рязанской области

Матвиенко В.И. - Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Махонин Д.Н. - губернатор Пермского края

Меняйло С.И. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе

Минниханов Р.Н. - Президент Республики Татарстан

Миронов Д.Ю. - Губернатор Ярославской области

Миронов С.М. - руководитель фракции Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Мишустин М.В. - Председатель Правительства Российской Федерации

Моор А.В. - Губернатор Тюменской области

Морозов С.И. - Губернатор Ульяновской области

Неверов С.И. - руководитель фракции Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Никитин А.В. - глава администрации Тамбовской области

Никитин А.С. - Губернатор Новгородской области

Никитин Г.С. - Губернатор Нижегородской области

Николаев А.С. - Глава Республики Саха (Якутия)

Николаев О.А. - Глава Чувашской Республики

Носов С.К. - губернатор Магаданской области

Орлов В.А. - губернатор Амурской области

Осипов А.М. - Губернатор Забайкальского края

Островский А.В. - Губернатор Смоленской области

Парфенчиков А.О. - Глава Республики Карелия

Паслер Д.В. - Губернатор Оренбургской области

Радаев В.В. - Губернатор Саратовской области

Развожаев М.В. - Губернатор города Севастополя

Руденя И.М. - Губернатор Тверской области

Сипягин В.В. - Губернатор Владимирской области

Ситников С.К. - губернатор Костромской области

Собянин С.С. - Мэр Москвы

Солодов В.В. - Губернатор Камчатского края

Старовойт Р.В. - Губернатор Курской области

Текслер А. Л. - Губернатор Челябинской области

Темрезов Р.Б. - Глава Карачаево-Черкесской Республики

Томенко В.П. - Губернатор Алтайского края

Травников А. А. - Губернатор Новосибирской области

Трутнев Ю.П. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Уйба В.В. - Глава Республики Коми

Усс А.В. - Губернатор Красноярского края

Устинов В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе

Хабиров Р.Ф. - Глава Республики Башкортостан

Харитоненко О.В. - глава муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Хасиков Б.С. - Глава Республики Калмыкия

Хорохордин О.Л. - Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай

Цивилев С.Е. - Губернатор Кемеровской области - Кузбасса

Цыбульский А.В. - Губернатор Архангельской области

Цыденов А. С. - Глава Республики Бурятия

Чайка Ю.Я. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Чибис А.В. - Губернатор Мурманской области

Шапша В.В. - Губернатор Калужской области

Шмаков М.В. - председатель Общероссийского союза "Федерация Независимых Профсоюзов России"

Шохин А.Н. - президент Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей"

Шумков В.М. - Губернатор Курганской области

Щеголев И.О. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Якушев В.В. - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе

Официально

Госсовет: структура, функции и задачи

Согласно указу о персональном составе, в Госсовет вошли свыше 100 человек: главы всех регионов, председатель правительства Михаил Мишустин, руководитель администрации президента Антон Вайно, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, спикеры обеих палат парламента, руководители думских партий, полпреды президента в федеральных округах, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин и два руководителя местного самоуправления: глава муниципального образования - председатель Евпаторийского горсовета Крыма Олеся Харитоненко и глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков.

Секретарем Госсовета назначен помощник президента Игорь Левитин. В составе президиума, кроме него - руководители 27 регионов.

Другим указом президент утвердил положение о рабочих органах Госсовета. Создаются 18 комиссий по направлениям: "государственное и муниципальное управление", "здравоохранение", "инвестиции", "коммуникации, связь, цифровая экономика", "культура", "малое и среднее предпринимательство", "молодежная политика", "наука", "образование", "промышленность", "сельское хозяйство", "социальная политика", "строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда", "транспорт", "туризм, физическая культура и спорт", "экология и природные ресурсы", "экономика и финансы", "энергетика".

Комиссию Госсовета по обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти возглавил Антон Вайно, комиссию по координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ - Сергей Кириенко. Президент утвердил их состав отдельными указами.

Комиссия под руководством Вайно, в частности, займется рассмотрением вопросов, касающихся согласованной работы органов федеральной, региональной власти и местного самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий. Комиссии, возглавляемой Кириенко, поручены вопросы повышения эффективности работы губернаторов и глав муниципальных образований (местных администраций). Также в ее функции войдет участие в разработке критериев и показателей эффективности региональных властей и органов местного самоуправления. Она же будет готовить предложения по поощрению регионов и муниципальных образований, рассматривать вопросы обеспечения устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов.

Комиссией по государственному и муниципальному управлению будет руководить мэр Москвы Сергей Собянин. Другие профильные комиссии тоже возглавили руководители регионов. Например, по здравоохранению - ивановский губернатор Станислав Воскресенский, по коммуникациям, связи и цифровой экономике - подмосковный губернатор Андрей Воробьев, по промышленности - глава Тульской области Алексей Дюмин.

Комиссии по направлениям займутся анализом практик государственного и муниципального управления в соответствующих сферах и будут готовить предложения по совершенствованию законодательства и этих практик. Кроме того, они должны анализировать и оценивать результаты реализации федеральных и региональных проектов в профильных сферах, координировать работу, связанную с проведением научно-исследовательских работ и подготовкой целевых программ. В отраслевые комиссии войдут представители федеральных и региональных органов власти, других госорганов, органов местного самоуправления и организаций, в том числе не члены Госсовета.