Лукашенко произвел кадровые перестановки в трех министерствах

Сразу в четырех государственных ведомствах Беларуси произошли 21 декабря кадровые перемены, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко. Новые назначения произошли в Минэкономике, Минздраве, Минтруде и соцзащиты и ГТК.

Председателем Государственного таможенного комитета назначен Владимир Орловский, который ранее занимал должность первого заместителя председателя комитета. Место руководителя в ГТК, напоминают новостные порталы, оставалось вакантным более месяца с тех пор, как Юрий Сенько был назначен послом в Китае. Белорусский руководитель назвал Орловского серьезным профессионалом, лучшим в таможенных органах. Именно это, как заявил он, и оказалось решающим фактором при назначении.

Решением президента РБ пошел на повышение и бывший начальник главного управления Министерства экономики Сергей Митянский. Президент дал согласие на его назначение заместителем министра.

Иван Лавринович согласован на должность заместителя министра труда и социальной защиты. Ранее, с января 2019 года по октябрь 2020-го, он работал на посту помощника президента Беларуси - инспектора по Гродненской области.

А Александр Румак, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра труда и социальной защиты, назначен уполномоченным по делам религий и национальностей. Кстати, комментируя в беседе с журналистами свое назначение, Румак уточнил, что для него новый участок работы - это тоже социальная сфера, а межэтнический и межконфессиональный мир и согласие являются стержнем государственной политики.

Обновил Лукашенко и состав руководства Минздрава, одобрив назначение первым заместителем министра здравоохранения Елены Богдан, а должность заместителя ведомства теперь займет Дмитрий Чередниченко. До последнего времени он работал в городских структурах здравоохранения.

В этот же день белорусский лидер дал согласие и на назначение ряда руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, сообщают новостные порталы.