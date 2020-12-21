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21.12.2020 09:31
Рубрика: Общество

Mail.ru Group и "Ростелеком" запустят аналог Zoom для школьников

Текст: Ксения Колесникова
Mail.ru Group и "Ростелеком" разработали российский аналог Zoom, который будет использоваться в школах. Платформа для обучения и общения школьников будет называться "Сферум", сообщает РБК.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В первом квартале 2021 года в рамках правительственного эксперимента по внедрению Цифровой образовательной среды планируется провести тестирование платформы в 15 регионах России.

Фото: Михаил Пинкус
Чего ждать российским школам от Цифровой образовательной среды

Видеосервис будет доступен на компьютерах, ноутбуках, планшетах и через мобильное приложение: в нем можно будет проводить групповые видеоконференции до 100 участников. Каждый сможет виртуально "поднимать руку", включать демонстрацию экрана. Новый сервис будет интегрирован с платформой "Моя школа" от Минпросвещения.

Зарегистрироваться в "Сферуме" можно будет через портал "Госуслуги", оператором которого является "Ростелеком", или - через учетную запись VK Connect - Mail.ru Group владеет соцсетью "ВКонтакте". Но профиль будет все-таки отдельным.

Также среди функций - закрытые сообщества и чаты, которые могут создавать учителя, чтобы приглашать в них родителей и учеников.

Представители Mail.ru Group подтвердили РБК, что "Сферум" будет работать на основе технологий "ВКонтакте".

Напомним, ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что Mail.ru Group и "Ростелеком" работают над совместным видеосервисом для школ.

Общество Образование Компании Информационные технологии Mail.ru Компании Связь Ростелеком

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