МГУ, ВШЭ и СПбГУ - в лидерах рейтинга работодателей

Составлен пилотный рейтинг университетов новой экономики. Он охватывает четыре профессиональные области: информационные технологии, химико-биологические науки и технологии, энергетику, а также машиностроение и промышленность. Именно эти сферы сегодня считаются высокотехнологичными, и качество подготовки специалистов для них выходит на первый план.

Рейтинг подготовлен на основе исследования, которое провел аналитический центр "Эксперт" при поддержке Минобрнауки, президентской платформы "Россия - страна возможностей", Фонда Президентских грантов, а также УрФУ и Санкт-Петербургского отделения Высшей школы экономики в рамках проекта "Время карьеры". Опрос проводился осенью 2020 года среди 500 компаний-работодателей в 74 регионах России. Более 90% опрошенных компаний представляют средний и крупный бизнес.

- Тесная связь с работодателями становится приоритетом российских вузов, в особенности в подготовке выпускников для высокотехнологичных секторов экономики, - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Рейтинг позволит выявить и масштабировать лучшие практики университетов в этом направлении.

Лидеры общего рейтинга - столичные вузы: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский госуниверситет. В топ-10 также вошли МГТУ им. Баумана, Университет ИТМО, МИФИ, МИСиС, Уральский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет и Томский политех. Если смотреть по отраслям, то у ИТ-компаний в топе МИФИ, для биохимических предприятий на первом месте выпускники РХТУ им. Менделеева, поставщик кадров № 1 по энергетике - МИСиС, в сфере машиностроения и промышленности два лидера - МИСиС и МГТУ им. Баумана.

Критерии отбора: масштаб деятельности (число компаний, нанявших выпускников университета, и число выпускников, нанятых опрошенными компаниями), удовлетворенность работодателей (репутация вуза, профессиональные навыки выпускников), средний балл ЕГЭ, партнерские программы с компаниями.

Авторы исследования также выяснили: лишь 26% работодателей учитывают при приеме на работу вуз, который окончил кандидат. Ключевым показателем для компаний сегодня становится опыт работы непосредственно в отрасли: его важность отметили 65% опрошенных. В целом на образование - дипломы, сертификаты, свидетельства - обращают внимание 60% компаний. На вопрос "какой вуз готовит лучших специалистов в сфере" 41% респондентов назвали университет в своем же регионе. Лишь 1% назвали университеты из другого региона. Тревожный звонок: почти половина работодателей - 44% - не смогли назвать ни одного такого вуза.

Что касается сотрудничества с вузами, то наибольшая доля партнерств приходится на ИТ-сферу: 31% компаний отрасли имеют такие соглашения. За ними следует энергетика (24%),биохимия (14%), промышленность и машиностроение (9%).

- Исследование еще раз подчеркивает, насколько важно постоянно совершенствоваться в выбранной профессиональной области. Необходимый опыт можно получить, в частности, на практиках и стажировках, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Да и сами компании предпочитают познакомиться ближе с потенциальным сотрудником до того, как будет подписан трудовой договор. В проекте "Время карьеры" этому посвящена всероссийская одноименная акция и конкурс "Золотая стажировка", который будет расширен в следующем сезоне.