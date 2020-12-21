МГУ, ВШЭ и СПбГУ - в лидерах рейтинга работодателей

Новости

Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд 15:51
По итогам января-февраля еще 10% рестораторов могут уйти с рынка 15:45
Парламентарии РФ и Беларуси оценят соблюдение прав человека в Европе 15:43
Новак: Новости о новых локдаунах в Европе влияют на нефтяные цены 15:42
В Минске изучат возможность строительства второй АЭС 15:36
Старейшее кафе в мире оказалось на грани банкротства 15:29
В Петербурге клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за ночную вечеринку 15:28
В Сочи объявили дату открытия горнолыжного сезона 15:22
В Петербурге 31 декабря объявили выходным днем 15:15
В Крыму построят новейшую радиолокационную станцию "Яхрома" 15:15
Гастроэнтеролог рассказал, о каких болезнях говорит урчание в животе 15:15
Путин призвал Вооруженные силы не почивать на лаврах 15:11
Виновник владимирского ДТП с 16 пострадавшими получил срок 15:09
В Беларуси вакцинация "Спутником V" начнется в январе 15:08
За игры подростков у костромского Вечного огня наказали продавщицу 15:00
В этом году ВКС получили пять модернизированных Ту-95МС 14:59
Собянин подписал закон о бюджете Москвы 14:52
Тедеско отстранен на три матча за поведение 14:48
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса 14:47
Путин потребовал исключить необоснованный рост стоимости гособоронзаказа 14:43
Шойгу рассказал об этапах поставки Су-57 в ВКС России 14:41
Путин заявил, что в будущем искусственный интеллект может определять исход боя 14:40
Замгубернатора Свердловской области стал вице-мэром Екатеринбурга 14:37
Директор школы отдала 52 тысяч рублей на подарки "комиссии из Москвы" 14:34
Режиссер Питер Джексон представил эксклюзивное видео The Beatles 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
Что посмотреть по ТВ и в Сети с 21 по 27 декабря
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
В "РГ" обсудят способы оплаты химиотерапии в системе ОМС
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
Задайте вопрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову
21.12.2020 15:15
Рубрика: Общество

МГУ, ВШЭ и СПбГУ - в лидерах рейтинга работодателей

Текст: Мария Агранович
Составлен пилотный рейтинг университетов новой экономики. Он охватывает четыре профессиональные области: информационные технологии, химико-биологические науки и технологии, энергетику, а также машиностроение и промышленность. Именно эти сферы сегодня считаются высокотехнологичными, и качество подготовки специалистов для них выходит на первый план.
МГУ. Фото: iStock МГУ. Фото: iStock
МГУ. Фото: iStock

Рейтинг подготовлен на основе исследования, которое провел аналитический центр "Эксперт" при поддержке Минобрнауки, президентской платформы "Россия - страна возможностей", Фонда Президентских грантов, а также УрФУ и Санкт-Петербургского отделения Высшей школы экономики в рамках проекта "Время карьеры". Опрос проводился осенью 2020 года среди 500 компаний-работодателей в 74 регионах России. Более 90% опрошенных компаний представляют средний и крупный бизнес.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
В вузах можно будет получить несколько специальностей одновременно

- Тесная связь с работодателями становится приоритетом российских вузов, в особенности в подготовке выпускников для высокотехнологичных секторов экономики, - прокомментировал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Рейтинг позволит выявить и масштабировать лучшие практики университетов в этом направлении.

Лидеры общего рейтинга - столичные вузы: МГУ им. Ломоносова, Высшая школа экономики и Санкт-Петербургский госуниверситет. В топ-10 также вошли МГТУ им. Баумана, Университет ИТМО, МИФИ, МИСиС, Уральский федеральный университет, Новосибирский госуниверситет и Томский политех. Если смотреть по отраслям, то у ИТ-компаний в топе МИФИ, для биохимических предприятий на первом месте выпускники РХТУ им. Менделеева, поставщик кадров № 1 по энергетике - МИСиС, в сфере машиностроения и промышленности два лидера - МИСиС и МГТУ им. Баумана.

Критерии отбора: масштаб деятельности (число компаний, нанявших выпускников университета, и число выпускников, нанятых опрошенными компаниями), удовлетворенность работодателей (репутация вуза, профессиональные навыки выпускников), средний балл ЕГЭ, партнерские программы с компаниями.

Авторы исследования также выяснили: лишь 26% работодателей учитывают при приеме на работу вуз, который окончил кандидат. Ключевым показателем для компаний сегодня становится опыт работы непосредственно в отрасли: его важность отметили 65% опрошенных. В целом на образование - дипломы, сертификаты, свидетельства - обращают внимание 60% компаний. На вопрос "какой вуз готовит лучших специалистов в сфере" 41% респондентов назвали университет в своем же регионе. Лишь 1% назвали университеты из другого региона. Тревожный звонок: почти половина работодателей - 44% - не смогли назвать ни одного такого вуза.

Что касается сотрудничества с вузами, то наибольшая доля партнерств приходится на ИТ-сферу: 31% компаний отрасли имеют такие соглашения. За ними следует энергетика (24%),биохимия (14%), промышленность и машиностроение (9%).

- Исследование еще раз подчеркивает, насколько важно постоянно совершенствоваться в выбранной профессиональной области. Необходимый опыт можно получить, в частности, на практиках и стажировках, - отметил гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Да и сами компании предпочитают познакомиться ближе с потенциальным сотрудником до того, как будет подписан трудовой договор. В проекте "Время карьеры" этому посвящена всероссийская одноименная акция и конкурс "Золотая стажировка", который будет расширен в следующем сезоне.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова Наука и образование Высшая школа экономики

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали появление нового штамма коронавируса
Песков назвал гибридной войной санкции против "Северного потока-2"
Мурашко призвал россиян не рисковать здоровьем
В Совфеде оценили идею введения продуктовых карточек для малоимущих
Цена нефти опустилась ниже 50 долларов на фоне мутации коронавируса
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации