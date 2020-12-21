Михалков перенес премьеру спектакля "12"

Премьера спектакля "12", которая должна была состояться в "Зарядье" в середине декабря, перенесена на апрель следующего года. Карты, как несложно догадаться, спутала пандемия. Празднование своего 75-летнего юбилея режиссер Никита Михалков по этой же причине тоже решил отсрочить.

Об изменениях сообщили в пресс-службе режиссера, которую цитирует ТАСС: "В связи с продолжающейся пандемией было принято решение перенести премьеру спектакля "12" и празднование приуроченного к ней юбилея Никиты Сергеевича на 21-22 апреля 2021 года".

При этом отмечается, что и новые даты не окончательные, они также впоследствии могут быть скорректированы и будут зависеть от эпидемиологической ситуации.

Фильм "12" о присяжных, которые рассматривают резонансное уголовное дело, Никита Михалков представил в 2007 году, теперь сюжет планируют перенести на сцену. При этом сам режиссер сыграет ту же роль, что и в киноленте - председателя суда присяжных. Вернется к своему персонажу и Александр Адабашьян. Роль, которую в фильме сыграл Сергей Маковецкий, исполнит Николай Бурляев. Остальные - молодые актеры из Академии Михалкова.