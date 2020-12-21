Минфин предлагает продлить срок внесения поправок в закон о букмекерах

Минфин РФ попросил депутатов Госдумы перенести срок внесения поправок по изменению законодательства, регулирующего сферу организации азартных игр. В первом чтении данный законопроект был принят 8 декабря 2020 года, а на прием поправок к нему было отведено 15 календарных дней.

Предложение Минфина РФ заключается в том, чтобы продлить срок внесения поправок в указанный законопроект ровно на месяц - до 22 января 2021 года. Вопрос очень серьезный, требующий широкого обсуждения со всеми заинтересованными ведомствами и экспертным сообществом, включая участников рынка. Между тем, свои заключения и конкретные поправки к установленному думским комитетом "дедлайну" успели дать не все госструктуры, хотя соответствующие запросы им были сделаны, и специалисты над ними работают.

Возникает риск, что при рассмотрении законопроекта во втором чтении мнение ряда ведомств и экспертов может оказаться не учтенным, а это лишит саму законодательную инициативу доли объективности. Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 13 ноября 2020 года депутатами Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным. Хронологию движения этого документа можно проследить на сайте ГД в разделе "Объекты законотворчества".

Из пояснительной записки к нему следует, что предлагается изменить систему расчета целевых отчислений от букмекерской деятельности на развитие национального спорта. Спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам букмекеры выплачивают их с 2017 года, когда начал действовать соответствующий закон. Сегодня целевые отчисления составляют 5% от дохода букмекерских контор. В 2019 году их сумма составила 1,2 млрд рублей, а в 2020-м, по прогнозам, она может вырасти примерно до 2,5 миллиарда. Законопроектом предлагается величину целевых отчислений установить в размере 1% суммы ставок.

Кроме того, предусматривается создание публично-правовой компании с организацией оператора букмекерской деятельности. Предложено и название для нее - "Единый регулятор азартных игр". Оператором должен стать вновь созданный единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов (ЕЦУПС). Причем, судя по замыслу, это должна быть кредитная организация, которая может быть и частной.

Из проекта следует, что ЕЦУПС будет удерживать целевые отчисления от всех пари, заключенных организатором азартных игр в букмекерской конторе, без разделения на международные и внутрироссийские спортивные события. Это предложение вызвало замечания со стороны тех профильных министерств и ведомств, которые уже провели экспертизу законопроекта и увидели в нем ряд противоречий.

Минюст РФ, например, заметил, что создаваемый единый регулятор азартных игр фактически будет проводить государственную политику в области деятельности букмекеров и тотализаторов. Законопроектом ему предоставляются значительные и формально неопределенные полномочия по созданию механизма достижения поставленной цели - содействия в обеспечении долгосрочного финансирования развития физкультуры и спорта РФ.

Но из проекта можно сделать вывод, что все полномочия будут сведены к задаче удержания и перечисления целевых отчислений. При этом, как указала в своем отзыве Федеральная налоговая служба, законопроектом не раскрывается, каким именно образом доход компании будет направлен на достижение указанных целей ее создания

В связи с этим, а также с учетом объявленной правительством РФ реформы по оптимизации российских институтов развития, минюст предложил дополнительно уточнить целесообразность создания публично-правовой компании с заведомо небольшим функционалом. О необходимости доработки говорят и в налоговой службе, по мнению которой документ "содержит многочисленные внутренние противоречия".

Очевидно, что при наличии подобных замечаний спешить с принятием законопроекта не следует. К тому же и сами участники рынка пока еще не выработали единую позицию, хотя планируемые изменения напрямую затронут их работу. Например, ранее сообщалось, что Ассоциация букмекерских контор (АБК) предложила обязать букмекеров переводить целевые отчисления на спорт через системно значимые банки. Подобное заявление выглядит как согласие с предложением об изменении системы расчетов и перевода целевых отчислений, с оговоркой лишь о том, кому все это следует поручить.

Мол, пусть это будет банк, но не предложенный единый регулятор. При таком раскладе выбор действительно может пасть на государственный банк, но не стоит забывать, что в списке системно значимых имеются и частные финансово-кредитные организации.

К тому же, знакомые с ситуацией на рынке специалисты говорят, что предложение АБК, по сути, представляющее собой компромисс, было с некоторым удивлением воспринято теми букмекерами, которые не поддержали идею изменения механизма целевых отчислений и замены сложившейся системы контроля в данной сфере на принципиально новую. По их мнению, рынку в этом случае может грозить монополизация, тогда как сейчас он является конкурентным.

Полного согласия по поводу реформы нет пока и в депутатском корпусе. Так, 11 участвовавших в голосовании по данному законопроекту депутатов воздержались, а 137 парламентариев в голосовании участия не принимали. Законопроект был принят за основу, то есть с возможностью его дальнейшей доработки с учетом всех поправок. Вопрос в том, все ли успеют их внести, о чем и говорит минфин. Как видно, мнения по поводу будущей системы госконтроля в сфере работы букмекерских контор и тотализаторов разнятся, и нужно приложить усилия, чтобы привести их к общему знаменателю.