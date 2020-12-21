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21.12.2020 20:01
Рубрика: Общество

Такая профессия - мир освещать

Сегодня труженики отрасли в 55-й раз отмечают День энергетика
Текст: Николай Шульгинов (министр энергетики Российской Федерации)
Российская газета - Спецвыпуск № 288(8342)
Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика - нашим главным профессиональным праздником!
Фото: Пресс-служба Минэнерго России Фото: Пресс-служба Минэнерго России
Фото: Пресс-служба Минэнерго России

Подводя итоги года, можно сказать, что экзамен на прочность мы выдержали: потребители всех категорий стабильно, в необходимом объеме и в срок получали электрическую и тепловую энергию; отрасль поступательно развивалась в соответствии с выбранной государством стратегией и принятыми компаниями инвестиционными программами.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Важным итогом уходящего года стало утверждение Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, которая еще раз подтвердила приоритеты работы отечественного ТЭК, курс на ускоренное технологическое развитие. Энергетика включилась в процесс цифровой трансформации, передовые решения активно внедряются в генерации, электросетевом комплексе, сбытовой деятельности, взаимодействии с потребителями. Внедряются системы дистанционного управления коммутационным оборудованием, строятся цифровые подстанции, в том числе с использованием полностью отечественного программного обеспечения. Планомерно решаются задачи обеспечения надежного энергоснабжения Республики Крым и Дальневосточного федерального округа.

В этом году мы отмечаем важную дату - 100-летие принятия плана ГОЭЛРО. Это событие стало решающим для будущего страны, на много лет вперед определило ее социальные и экономические перспективы. Я уверен, что, опираясь на крепкие традиции, поддерживая энтузиазм и расширяя границы профессионального мастерства, вы добьетесь еще многих побед, продолжите славную историю отрасли.

Еще раз поздравляю сотрудников и ветеранов-энергетиков с праздником. Желаю удачи, благополучия, новых достижений и, конечно, крепкого здоровья!

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