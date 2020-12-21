Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем энергетика - нашим главным профессиональным праздником!

Подводя итоги года, можно сказать, что экзамен на прочность мы выдержали: потребители всех категорий стабильно, в необходимом объеме и в срок получали электрическую и тепловую энергию; отрасль поступательно развивалась в соответствии с выбранной государством стратегией и принятыми компаниями инвестиционными программами.

Важным итогом уходящего года стало утверждение Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года, которая еще раз подтвердила приоритеты работы отечественного ТЭК, курс на ускоренное технологическое развитие. Энергетика включилась в процесс цифровой трансформации, передовые решения активно внедряются в генерации, электросетевом комплексе, сбытовой деятельности, взаимодействии с потребителями. Внедряются системы дистанционного управления коммутационным оборудованием, строятся цифровые подстанции, в том числе с использованием полностью отечественного программного обеспечения. Планомерно решаются задачи обеспечения надежного энергоснабжения Республики Крым и Дальневосточного федерального округа.

В этом году мы отмечаем важную дату - 100-летие принятия плана ГОЭЛРО. Это событие стало решающим для будущего страны, на много лет вперед определило ее социальные и экономические перспективы. Я уверен, что, опираясь на крепкие традиции, поддерживая энтузиазм и расширяя границы профессионального мастерства, вы добьетесь еще многих побед, продолжите славную историю отрасли.

Еще раз поздравляю сотрудников и ветеранов-энергетиков с праздником. Желаю удачи, благополучия, новых достижений и, конечно, крепкого здоровья!