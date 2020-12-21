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21.12.2020 20:19
Рубрика: Власть

В оперативные сроки

Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам пресс-конференции главы государства
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8342)
По следам тем, поднятых на большой пресс-конференции президента, премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам и ведомствам ряд оперативных поручений.
Михаил Мишустин ждет предложений для совершенствования системы оплаты учителей. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин ждет предложений для совершенствования системы оплаты учителей. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин ждет предложений для совершенствования системы оплаты учителей. Фото: РИА Новости

До 1 марта минпросвещения, минтруд, минфин и минэкономразвития представят в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда учителей с учетом минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Также минобрнауки, минпросвещения и минфин должны подумать об изменении платы для студентов высших учебных заведений, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате, и представить соображения до 15 февраля.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Минздрав контролирует ситуацию с выплатами медикам

Еще раньше - к 11 января - минтруду и Пенсионному фонду предстоит отчитаться в правительство об осуществлении президентских выплат в пять тысяч рублей семьям с детьми до 8 лет. На прошлой неделе глава кабмина подписал распоряжение о выделении на эти цели более 73,5 миллиарда рублей.

Кроме того, Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Отчет минэкономразвития, минцифры и минтруд должны представить до 25 декабря.

Максимально сжатые сроки установлены по вопросам, относящимся к борьбе с коронавирусной инфекцией. За неделю проверят, как в Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях медработники, помогающие больным с COVID-19, получают положенные им выплаты, а также информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.

Отдельно будет решаться вопрос с кадрами в медицинских учреждениях Кандалакшского района Мурманской области. Руководство региона вместе с минздравом и Росздравнадзором должно разобраться в ситуации и до 25 декабря доложить о принятых мерах.

Минтруд и Пенсионный фонд к 11 января должны отчитаться о выплатах в пять тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет

Особое внимание правительство продолжает уделять развитию Дальнего Востока страны. В социальную инфраструктуру региона кабинет министров направит около 2 миллиардов рублей. Средства предусмотрены для Камчатского, Приморского и Хабаровского краев. "Это позволит построить противотуберкулезный диспансер в Хабаровске, онкологический диспансер в Комсомольске-на-Амуре и новую современную больницу в Елизове, а также еще ряд образовательных, спортивных и культурных объектов, которых так не хватает местным жителям", - рассказал премьер-министр Михаил Мишустин вчера на оперативном совещании со своими заместителями.

Будет повышена инвестиционная привлекательность Дальнего Востока для бизнеса. "Сегодня получить льготное финансирование могут инвестиционные проекты стоимостью свыше 250 миллионов рублей. Снизим эту сумму в пять раз - до 50 миллионов", - заявил председатель правительства. Более чем в два раза - с 5 до 2 процентов - уменьшается ставка кредитования.

Фото: Dimitar DILKOFF / AFP
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"Это сделает для инвесторов более доступными длинные кредиты от государства и существенно расширит возможность участия малого и среднего бизнеса в реализации приоритетных проектов в различных отраслях экономики на Дальнем Востоке", - уверен глава кабинета министров.

Новые возможности для господдержки получат крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели на селе. Им упростят условия, чтобы получить грант "Агростартап". Более мягкими станут требования по созданию рабочих мест. "Получить до 2 миллионов рублей сможет глава хозяйства, даже если он работает один, а если привлечет еще одного, нового работника, то сумма гранта будет 2 миллиона рублей и выше", - сообщил Мишустин.

Сельскохозяйственные потребкооперативы смогут направить средства гранта на покупку специализированного оборудования и техники. "Все эти изменения помогут поддержать предпринимателей, которые активно создают рабочие места и вкладываются в развитие сельских территорий", - считает глава кабмина.

Между тем

Правительство направит почти 65 миллиардов рублей на строительство исследовательской ядерной установки на базе многоцелевого реактора четвертого поколения на быстрых нейтронах, сообщил Михаил Мишустин. Это экспериментальный проект для отработки атомных технологий и проведения исследовательских испытаний инновационных материалов. "Крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной и стала точкой притяжения для ученых со всего мира, поэтому на базе этого проекта планируем создать Международный исследовательский центр", - заявил он на совещании. Использование реактора нового поколения позволит отрабатывать инновационные технологии производства тепла и электроэнергии, а также обращения с радиоактивными отходами, что особенно важно для обеспечения экологической безопасности и защиты окружающей среды.

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