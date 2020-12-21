Мишустин утвердил проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в $1 млрд

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распоряжение правительства по соглашению с Беларусью о предоставлении республике в 2020-2021 годах государственного финансового кредита в размере одного миллиарда долларов.

Средства поступят двумя траншами по 500 миллионов долларов для погашения и обслуживания государственного долга перед Россией и Евразийским банком стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки Минска.

Министерству финансов поручено провести переговоры с белорусской стороной и от имени правительства подписать соглашение.