Мишустин ждет предложения по улучшению оплаты труда педагогов

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда учителей с учетом минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Кроме того, Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны подумать об изменении платы для студентов высших учебных заведений, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате, и представить соображения до 15 февраля.

Поручения даны по итогам прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президента.