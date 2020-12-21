Модернизация системы ЛесЕГАИС окупится максимум через пять лет

Вложения государства в модернизацию единой государственной автоматической информационной системы по контролю за лесной отраслью окупятся через четыре-пять лет. Об этом в интервью "Российской газете" сказал замглавы Рослесхоза Иван Советников.

"Наши расчеты показывают, что через четыре-пять лет затраты на ЛесЕГАИС отобьются, - сообщил Иван Советников. - Причем не только платежами за древесину - они у нас не так уж велики. Люди получат нормальную работу с белой зарплатой, сделки за наличные уйдут в прошлое, обеление отрасли даст увеличение налогов. И от этого выиграют все, и государство, и компании".

При это Рослесхоз отказался назвать полную стоимость работ по совершенствованию ЛесЕГАИС, сославшись на необходимость провести дополнительный анализ и подсчеты расходов на создание самой систему, закупку серверов, оплату каналов связи, оцифровку необходимых материалов.

"Мы хотим бизнесу сделать комфортную, благоприятную среду работы в лесу, - объяснил логику действий ведомства Иван Советников. - Чтобы все было понятно и прозрачно: подключи свой харвестер к учетной системе и спокойно делай дело, никто к тебе не придет со штрафом, никто не привяжется к какой-нибудь запятой, поставленной не в том месте выписывавшим бумажку человеком".

Полностью интервью с Иваном Советниковым читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".